Капитально отремонтировано 284 коммунальных объекта Удмуртии в новом отопительном сезоне

Капитально отремонтировано 284 коммунальных объекта в Удмуртии в новом сезоне Фото: со страницы Ярослава Семенова в социальных сетях

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов в своих социальных сетях сообщил, что они вместе с заместителем председателя правительства России Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным обсудили отопительный сезон 2020-2021 в Удмуртии.

Ярослав Семенов рассказал, что сейчас в республике все 30 муниципальных образований подключены к единой системе мониторинга, где они отчитываются о функционировании системы ЖКХ.

- С сентября прошлого года в пилотном режиме запущена система мониторинга инцидентов и аварий на объектах ЖКХ, куда стекаются корректные и подробные данные по аварийности. Система позволяет в онлайне отслеживать и контролировать устранение возникших проблем, - говорится в сообщении председателя правительства Удмуртии.

Председатель правительства региона отметил, что отопительный сезон проходит в штатном режиме. Для этого создали 100% запасов топлива и капитально отремонтировали 284 коммунальных объекта.

Но при этом он также сообщил, что с начала сезона было зафиксировано 732 случая отключения на сетях. Однако ни один из них не стал причиной чрезвычайной ситуации. Кроме того, этот показатель в два раза меньше, если сравнивать его с аналогичным периодом в прошлом году.

- Но это не повод расслабляться. Впереди еще более 2 месяцев работы - отопительный сезон в Удмуртии обычно завершается в апреле. Тем не менее, не дожидаясь окончания текущего сезона, мы готовимся к следующему. Органы местного самоуправления уже спланировали первоочередные мероприятия, которые они должны выполнить в короткий межотопительный период, чтобы успешно зайти в зиму и получить паспорта готовности, - пишет Ярослав Семенов.

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