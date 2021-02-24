За и против: «Комсомолка» проверила, носят ли ижевчане маски

Сейчас непонятно, должны ли жители Удмуртии носить маски. Фото: Дмитрий Селезнев

В начале февраля глава Удмуртии Александр Бречалов во время прямого эфира в соцсетях объявил, что с 12 февраля в Удмуртии отменяется обязательный масочный режим. С этой даты ношение маски должно было стать рекомендательным. Однако распоряжения по поводу масочного режима на сайте главы и правительства Удмуртии нет до сих пор. Мы решили выяснить, продолжают ли ижевчане носить маски и действует ли режим по их мнению.

Большая часть ижевчан носит маски

Проведенный опрос показал, что большая часть пользователей все-таки продолжает носить маску.

— Я не ношу маски на улице, потому что холодно. А так как работаю продавцом, меня заставляют в масках ходить обязательно. Конечно, я против масок, — рассказала нам жительница Надежда.

— <Масочный режим> думаю, действует, только его никто не проверяет, — говорит Антон.

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