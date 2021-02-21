528 тысяч рублей выплатят не сдавшие тест на коронавирус жители Удмуртии

100 протоколов еще лежат на рассмотрении суда Фото: pixabay.com

162 протокола об административном правонарушении составили в Удмуртии в отношении людей, которые не сдали тест на коронавирус по прилету из-за рубежа. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора республики.

19 февраля суд рассмотрел 62 протокола, общая сумма штрафов составила 528 000 рублей.

Известно, что с 1 августа 2020 года в Удмуртию из-за рубежа прилетели 16 562 человека. У 208 человек, сдавших тест, был выявлен ковид.

Из общего числа прилетевших 478 человек не предоставили результаты теста на коронавирус и считались потенциальными распространителями инфекции. Возбуждены дела об административном правонарушении.

Отметим, что на территории вокзалов и аэропорту Удмуртии сохраняется масочный режим.

Управление Роспотребнадзора по Удмуртии напоминает: после заграничной поездки всем прибывшим гражданам на территорию России или республики необходимо в течение трех дней предоставить результаты теста на коронавирус.

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