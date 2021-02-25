Утро в Ижевске: спасение 13 кошек, открытие парусной школы и 11 тяжелых обморожений

Утро в Ижевске фото: архив "КП"
Доброе утро, любимый город! И вновь за окном морозно. Днем будет немного теплее, до -16..-21°С и ясно. Желаем вам хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:
Спортсменка из Удмуртии стала победительницей в первенстве России по легкой атлетике
18-летнюю девушку задержали за покушение на сбыт наркотиков в Ижевске
Более 12 тысяч человек заболели ОРВИ в Удмуртии
Мужчина, убивший свою мать в Ижевске, предстанет перед судом
Две четырехлетние девочки пострадали в ДТП в Удмуртии
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Зоозащитники забрали из квартиры с 50 кошками 13 животных.
Спасли 13 кошек фото: Альянс защитников животных
Забирать их пришлось с участием полиции.
На берегу Ижевского пруда появится парусная школа.
Парусная школа в Ижевске фото: Ксения Аксенова
В здании школы появятся тренировочный и образовательный центры.
В республиканское ожоговое отделение за минувшие выходные с обморожениями обратилось 27 человек.
Рекордной число обморожений в Удмуртии фото: Константин Ившин
Одиннадцати из них может грозить ампутация.