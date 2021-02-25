Утро в Ижевске: спасение 13 кошек, открытие парусной школы и 11 тяжелых обморожений

Утро в Ижевске фото: архив "КП"

Доброе утро, любимый город! И вновь за окном морозно. Днем будет немного теплее, до -16..-21°С и ясно. Желаем вам хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

Спортсменка из Удмуртии стала победительницей в первенстве России по легкой атлетике

18-летнюю девушку задержали за покушение на сбыт наркотиков в Ижевске

Более 12 тысяч человек заболели ОРВИ в Удмуртии

Мужчина, убивший свою мать в Ижевске, предстанет перед судом

Две четырехлетние девочки пострадали в ДТП в Удмуртии

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Зоозащитники забрали из квартиры с 50 кошками 13 животных.

Спасли 13 кошек фото: Альянс защитников животных

Забирать их пришлось с участием полиции.

На берегу Ижевского пруда появится парусная школа.

Парусная школа в Ижевске фото: Ксения Аксенова

В здании школы появятся тренировочный и образовательный центры.

В республиканское ожоговое отделение за минувшие выходные с обморожениями обратилось 27 человек.

Рекордной число обморожений в Удмуртии фото: Константин Ившин

Одиннадцати из них может грозить ампутация.