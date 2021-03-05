Сколько будут стоить цветы на 8 марта в Ижевске и как выбрать букет к празднику?

Флористы Ижевска рассказали о повышении цен на цветы и когда лучше купить букет к 8 марта Фото: Архив КП

Впереди 8 марта. В этот день принято радовать любимых дам ароматными яркими букетами. Специально в помощь мужчинам мы поговорили с ижевскими флористами и узнали, как отличить свежие цветы от обмороженных и когда лучше покупать букет. А специально для женщин мы подготовили советы по уходу за подарком: как продлить жизнь цветам и где их лучше хранить.

СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ БУКЕТ?

На букеты в этом году придется раскошелиться. Из-за пандемии цены выросли почти в полтора раза - на 30-40%. Для сравнения, в прошлые годы повышение было незначительным, лишь на 10-20%. Как поясняет флорист Светлана Кулькова, все из-за высокого курса евро и повышения тарифов транспортных компаний, таможенных пошлин.

- Все захотели заработать именно к празднику. Цены поднимали в этом году даже к 14 февраля, а 8 марта они прямо взлетели! После праздника цены опускаются обратно, - комментирует Светлана.

В цветочной мастерской Cotton (Коттон) также говорят о повышении тарифов транспортных компаний. Но цена тех же тюльпанов по сравнению с обычными, не праздничными днями, снизилась из-за большого спроса и объема с 80 рублей до 60 рублей за штуку.

В этом году на цветы любимым дамам придется потратиться больше, чем обычно Фото: Архив КП

В цветочной сети «Цветобаза» цены на тюльпаны не изменились совсем. Как сказал директор компании Андрей Коченов, цена держится уже несколько лет. Самые дешевые тюльпаны будут стоить 45 рублей, от 100 штук - 35 рублей.

Средняя цена за тюльпан по городу - 55 рублей. Цены будут дороже за импортные или редкие сорта. Например, бархатные тюльпаны (будто немного рваные сверху), обойдутся в 100 рублей за один цветок. Более сложные букеты из нескольких цветов будут стоить от 900 рублей.

ОТКУДА ВЕЗУТ ЦВЕТЫ?

В этом году все флористы хвалят наших, ижевских поставщиков. Говорят, большинство цветов к 8 марта привезли именно местные небольшие частные компании. И цветы выглядят даже лучше, чем транспортированные из-за рубежа.

- Ижевские цветы даже не стыдно продавать! Зарубежные приходят уже с желтоватой листвой, а наши сочные, хрустящие, - поясняют флористы.

Большинство тюльпанов в этом году поставляют ижевские предприятия Фото: Архив КП

Тем не менее, в магазинах города можно найти варианты не местных поставщиков. Например, в магазине «Букет-декор» на ул. Красногеройской, 65 можно найти цветы из Голландии и Эквадора. В цветочной мастерской «Cotton» есть варианты из Кении. «Цветобаза» предлагает варианты из Подмосковья.

КАКИЕ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ВАРИАНТЫ?

Безусловно, тюльпаны в весенний праздник на первом месте по популярности. Следом идут розы. Но можно и удивить даму сердца и подарить необычные букеты, которые соберут в цветочных мастерских по вашим пожеланиям.

- Мы всегда за творчество, поэтому собираем авторские, смешанные букеты. Цветы выбираются по вашим предпочтениям. Если заказ сделан заранее, то мы можем привезти определенный состав, который вы хотели бы видеть в букете, - говорит флорист цветочной мастерской Инзиля.

Также флористы рассказывают, что очень популярны сейчас горшечные растения - даже мужчины стали более практичные и выбирают варианты на более долгий срок. Ещё одна «цветочная» тенденция - букеты в круглых коробках или других необычных формах. Например, есть варианты букетов в сумочках с ручками. Коротко обрезанные цветы фиксируют в специальных губках или кубах, а затем пакуют в коробки.

Популярностью пользуются букеты в необычных упаковках Фото: Архив КП

- Хорошо покупают растения в горшочках, например, цикламены. Он простоит дольше в земле. Еще пользуются спросом шляпные крупные коробки, сумочки, маленькие коробочки-стаканчики, - рассказывает директор цветочного магазина.

Поменялись и требования к упаковке. Например, по словам Андрея Коченова, сейчас топ - это крафтовая бумага.

- Изменилась даже привычная пленка, сейчас её чаще используют при создании «раскидистых» букетов. Появилась матовая пленка, она более гибкая и позволяет делать разные варианты упаковки. Флорист, безусловно, должен быть в тренде и знать моду, но все зависит от покупателя, - поясняет директор «Цветобазы».

КОГДА ЛУЧШЕ ПОКУПАТЬ ЦВЕТЫ К 8 МАРТА?

Здесь все флористы сходятся в одном - в день праздника. Во-первых, букет будет свежий. Во-вторых, не будет проблем с хранением, так как при покупке букета заранее вам придется прятать цветы, а для этого тоже нужны подходящие условия.

- Цветы - это все равно живой организм. И лучше их покупать не заранее, а в день, когда вы хотите подарить. У нас был случай, когда мужчина взял букет заранее. Мы ему сказали - поставьте в холодильник, где плюсовая, но прохладная температура. А он взял и засунул в морозилку. Считайте, букета нет, - рассказывает Светлана Кулькова.

Букет лучше заказать за 2-3 дня, а забрать его в день праздника Фото: Архив КП

- Настоящий джентльмен должен в 7 утра уже стоять в очереди в магазин за свежими цветами! В прошлом году у нас так и было, в раннее время уже была огромная толпа. Лучше прийти самому и выбрать букет, чтобы он точно был по вкусу, - комментирует Андрей Коченов.

Чтобы не стоять у прилавка полчаса и ускорить работу флориста, букеты можно заказать заранее. Такая функция есть во всех цветочных магазинах и мастерских. Самое оптимальное время для заказа - за 2-3 дня, чтобы специалисты успели заказать недостающие цветы или восполнить нехватку. Например, вам нужен букет именно с розовыми тюльпанами, но возможно в сам праздничный день они закончились. Заказав букет заранее, флористы успеют оформить заказ у поставщика и 8 марта ваша женщина получит любимые розовые бутоны. Если у вас нет времени лично прийти и забрать заказ, то доставка по городу также есть почти во всех цветочных магазинах города.

Если вы все же решили купить цветы заранее и спрятать их, то лучше всего взять тюльпаны, хризантемы, герберы. Розы к праздничному дню уже могут опустить бутоны. Однако чтобы сохранить букет к празднику, нужно соблюдать несколько важных правил.

1. Ни в коем случае не хранить в месте, где температура ниже +3...+10°С. Холодильник - самый оптимальный вариант. Нельзя оставлять букеты ни на ночь в машине, ни в морозилке, ни на открытом балконе;

2. Нельзя ставить цветы на подоконник или рядом с батареей. Цветок высохнет за ночь;

3. Нельзя ставить цветы как в темное место, так и под прямые солнечные лучи.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ЦВЕТЫ?

Свежесть цветов и как долго они простоят можно определить по внешнему виду Фото: Архив КП

Определить качество и свежесть цветов можно по внешнему виду. Как поясняют специалисты, главный маркер свежести для тюльпанов - это насыщенная зеленая листва. Листья у плохих цветов будут желтоватые, бледные. Также имеет значение форма и стойкость стебля. Он должен крепко стоять, листья не должны быть вялыми и грустными, а быть будто накрахмаленными и хрустящими. Особое внимание нужно уделить бутонам. Специалисты рекомендуют брать плотно закрытые - они простоят 10 дней и созревание можно будет наблюдать уже дома. Тогда как раскрытый, набравший цвет тюльпан будет радовать женщину лишь 5 дней.

- У свежих тюльпанов ствол стоит и хрустит. Надо брать, чтобы бокальчики были тугие, упругие. Лучше брать тюльпан, который еще не окрасился. Многие не понимают, говорят, дайте нам самый яркий! А лучше в бутоне - они вырастут и окрасятся на глазах, - поясняют флористы.

Чтобы отличить обмороженный цветок от качественного, также стоит обратить внимание на края лепестков и бутона. Обмороженные цветы будут иметь почерневшие края.

КАК ПРАВИЛЬНО ХРАНИТЬ ЦВЕТЫ?

В этом вопросе флористы также в один голос твердят - за цветами надо ухаживать! Просто поставить в воду недостаточно, им нужно уделять время каждый день. Уход начинается сразу с момента покупки. Обратите внимание, чтобы цветы вам завернули в специальную бумагу от холода. Пять секунд на улице без упаковки бумагой и ваш букет к вечеру погибнет - бутоны упадут, а листья почернеют.

- К нам однажды зашел в магазин мужчина с просьбой упаковать цветы. В соседнем салоне ему не обернули и он пришел к нам. Мы, конечно, ему не отказали, но смысла в этом никакого не было - цветов уже, считайте, нет. Постоянно хватают цветы с прилавка, мол, нам до машины донести. Но за это время цветы также пострадают, - поясняет директор магазина «Букет-декор».

Ухаживать надо не только за горшечными цветами, но и букетами в вазах Фото: Архив КП

Следующий шаг - правильно распаковать цветы дома. Не нужно торопиться и тут же срывать обертку. Специалисты рекомендуют подержать цветы в бумаге еще 10-20 минут, чтобы не было резких перепадов температур.

- Это очень важно, особенно в нынешнюю погоду с резкого холода в тепло. Если вы хотите вручить подарок с порога, то лучше постойте в подъезде, обогрейте немного цветы. И после снимайте обертку и дарите любимой, - советует директор «Цветобазы».

Ещё одно важное правило - подрезать каждый цветок. Свежий срез нужно делать каждый день, если вы хотите, чтобы цветы стояли как можно дольше. После этого опустите их в вазу с холодной водой. Главное, чтобы вода не доходила до листьев и бутона, иначе они могут сгнить. Категорически нельзя замачивать цветы в ванне с холодной водой! От этого цветы гниют и морозятся.

Продлить жизнь букетов можно с помощью добавок. Профессионалы пользуются Кризалом, он продается в одноразовых маленьких пакетиках. Такой порошок позволит простоять букетам на 2-3 дня дольше. Народными средствами, например, добавлением сахара в воду или аспирина, профессионалы не пользуются и даже ни разу не пробовали подобные способы.

Вазу нужно поставить как можно дальше от батареи и прямых солнечных лучшей. Если батареи работают усиленно, то цветы позволительно немного опрыснуть.

У цветов в губке тоже есть условия для хранения. Доставить цветы из такой конструкции не надо. Так как цветы коротко подрезанные, то они получают в бутон намного больше питания. Губку необходимо поливать раз в 2-3 дня. Для этого важно раздвинуть цветы и полить саму губку, а не стебель и бутоны.

Как говорят флористы, это даже не советы или рекомендации, это главные правила ухода за букетом.

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