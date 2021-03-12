Ижевчанка о браке с нигерийцем: «Мы не могли пожениться 5 лет»

Близким Маши было сложно принять ее выбор

8 лет назад Мария познакомилась с Ефосой из Нигерии. И сейчас она уверенно заявляет: если уж выходить замуж за иностранца, то только по любви. В очередном выпуске проекта «Замуж за рубеж» от «Комсомолки» девушка расскажет о повышенном внимании к ее семье в Ижевске, о пути в брак длиною в 5 лет и о самых необычных нигерийских блюдах, которые она попробовала.

«Просто захотелось общаться с ним…»

С будущим мужем Мария познакомилась в 2012 году во время учебы в Екатеринбурге. Ефоса приехал в Россию из Нигерии – страны в Западной Африке – учиться.

- Мне всегда была интересна жизнь людей из других стран и других культур. Поэтому я была рада знакомству с таким человеком. Сначала я и не думала о том, что когда-нибудь мы станем семьей, но хотела общаться с ним, - рассказывает девушка. По ее словам, Ефосу она увидела еще до знакомства, в поезде, в метро. Ее взгляд «зацепился» за невероятную, в стиле медузы Горгоны прическу темнокожего парня – тогда он носил торчащие вверх короткие дреды. Она пыталась не смотреть во все глаза на него, но это почти не получалось. Они не познакомились: вышли на одной и той же станции, но разошлись в разные стороны.

- Про этот эпизод я вспомнила намного позже, когда мы уже были знакомы и начали встречаться. Он до сих пор сомневается, а я вот на 100 процентов уверена, что тогда в метро это был именно он, - улыбается Маша.

Только в России Ефоса испытал на себе «прелести» повышенного внимания

После знакомства они много времени проводили вместе, но сначала она относилась к нему просто по-дружески. А вот Ефоса почти с самого начала видел в ней свою девушку – она понравилась ему красотой и открытостью. В итоге он добился ее внимания и любви.

Его родные никогда не вмешивались в его жизнь и вполне буднично отреагировали на будущую «белую невестку». А вот близким Маши было сложно принять ее выбор.

- К счастью, никто мне не говорил, что никогда не допустят такого союза. Но свои сомнения и опасения мне высказывали. И я могу это понять: в жизни с иностранцем много нюансов, начиная с различий в менталитете и заканчивая сложностями с оформлением разных документов.

Не могли пожениться несколько лет

Через два года после знакомства Ефоса предложил девушке стать его женой. Но поженились они 5 лет спустя. И все из-за документов. Марии, как российской гражданке, для подачи заявления нужен был только паспорт. Ему же дали целый список необходимых документов, основной среди которых справка об отсутствии другого брака.

- Но у этого документа нет универсальной международной формы. И недостаточно получить бумагу из Нигерии, нужно еще ее правильно заверить в посольстве и МИДе. И тут начинается… То одной печати не хватает, то другой. То перевод какой-то не такой. А там и срок действия документа на исходе... Мы пробовали – не получалось. Решали оставить все, как есть. Пытались снова. И так по кругу. Но все-таки у нас все получилось!

В декабре 2020, в день рождения Марии, в Доме дружбы народов в Ижевске они официально стали мужем и женой.

- Это был праздник только для нас и самых близких. Такой формат нетипичен для нигерийцев. В его стране обычно устраивают 3 церемонии: традиционную, церковную и «гражданскую». На каждую, как правило, приглашают множество гостей, знакомых и не очень.

В Нигерии дети начинают ходить в школу с 1 года

Имена у девочек сочетают в себе традиции двух стран – России и Нигерии

Сейчас Маша, Ефоса и их две дочки живут в столице Удмуртии. Она работает менеджером в IT-компании, ведет блог про свою интернациональную семью. Дома, в основном, они говорят на русском языке. Но папа в обязательном порядке учит девочек своему родному, английскому, языку.

- Мы не делим домашние дела на чисто женские и мужские. Убирать, стирать, готовить, ухаживать за детьми может каждый из нас. За то время, что мы вместе, мы пришли к выводу, что наилучший способ решения конфликтов – проговорить и договориться.

Малышки ходят в детский сад. Хотя, по словам Маши, в Нигерии они обе бы уже ходили в школу.

- То, что мы называем детским садом, у них называют начальной школой. И ходить туда дети начинают уже с 1 года. Даже школьную форму носят: у мальчишек это шортики, а у девочек платьица. Прямо с одного года начинают учить алфавит и цифры – все в игровой форме, естественно. Школы, в основном, частные и платные. Государственные есть, но они считаются не очень.

Программа большинства школ – нигерийско-британская. Есть школы и с чисто нигерийской программой, но у нее есть один недостаток – дети, обучающиеся по ней, почти не знают, что происходит вне их родной страны. Предметы в школах почти такие же, как в России. Но христианство или ислам для них – это, в отличие от нас, обязательный предмет.

Кстати, имена у девочек сочетают в себе традиции двух стран – России и Нигерии. Так, старшую зовут Майя Адэсуа Ефосовна, а младшую – Эльза Ивинóса Ефосовна.

- В Нигерии отчество не дают. Там принято давать ребенку второе имя. Бывает, что первое имя у ребенка на европейский манер, например, Джеймс, а второе национальное, африканское. Но не всегда, конечно. Вторые имена девочкам дала бабушка. Адэсуа в переводе звучит «среди процветания» - так звали принцессу Королевства Бенин. Ивинóса буквально переводится, как «создание Бога». Имена непривычны для нашего слуха, но мне они кажутся красивыми. По поводу отчества я сильно переживала, мне не нравилось, как оно звучит. А молодой отец, наоборот, хотел, чтобы отчество было, как полагается. И я сдалась, зарегистрировали с отчеством.

Я никогда не танцевала так, как дочь!»

Приезжая в Россию, многие африканцы находят себе работу в музыкальной сфере: играют на свадьбах и корпоративах, преподают танцы, выступают в клубах. Ефоса не исключение. Он работает диджеем. А все потому, что музыка и танцы являются важной частью их повседневной жизни.

- Мы, россияне, поем и танцует только по особым случаям. Африканцы танцуют почти каждый день. Им не нужен повод, чтобы раскрепоститься. Иногда мне кажется, что они слышат музыку иначе. Не только ушами, но каждой частью тела. И танец получается сам собой и идет от души. И это, похоже, в крови. Готова поклясться, в детстве я никогда не танцевала так, как моя Майя.

Прохожие просили потрогать кожу и волосы

В Нигерии дочки Маши ходили бы в школу, начиная с 1 года

Маша говорит, что из-за разницы культур им не сложно вместе, а интересно.

- Требуется тонна взаимного уважения, поддержки и принятия друг друга такими, какие есть. Вообще-то это любой паре необходимо, но когда твой партнер иностранец, то в двойном размере. Разные традиции, воспитание, привычки, язык – все это может стать причиной ссоры. Нужна большая работа над собой, чтобы адекватно реагировать и выходить из конфликта. Поэтому, я думаю, если уж выходить замуж за иностранца, то только по любви!

Кстати, только в России Ефоса испытал на себе «прелести» повышенного внимания. Причем, как в позитивном ключе, так и в негативном.

- Первое время он не понимал, почему незнакомые люди подходят к нему и просят сфотографироваться. А некоторые даже просили потрогать кожу и волосы. Встречались и те, что кричали вслед оскорбления. Другие же говорили комплименты. Это удивляет до сих пор. Когда идешь по своим делам или просто в магазин, меньше всего ожидаешь, что к тебе начнут приставать незнакомцы. Ижевск – город не очень большой. Хоть здесь и живут иностранцы, темнокожий человек для местных по-прежнему экзотика.

В Нигерии старшие родственники не ходят на похороны

Рождество для Ефосы – и теперь для всей его семьи – один из самых долгожданных праздников. В его стране вся семья обычно отправляется в церковь на службу, а после собирается за праздничным столом. Именно этот день с нетерпением ждут все дети. Ведь Санта кладет подарки под елочку именно в ночь перед Рождеством.

- И теперь 25 декабря мы слушаем песнопения на английском и поем популярные рождественские песни, - рассказывает Маша. - Готовим праздничный ужин и поздравляем друг друга. Я думаю, что очень важно, где бы ты не находился, чувствовать связь с близкими. Но и про 31 декабря не забываем и отмечаем Новый год уже по нашей традиции.

Мария и Ефоса поженились в конце 2020 года, через 5 лет после предложения

Машу очень удивил тот факт, что в Нигерии старшие родственники не ходят на похороны, которые по своему масштабу превосходят наши свадьбы.

- Тысяча нарядных гостей, приглашенные музыканты или диджей, богатый стол. На нигерийских похоронах люди танцуют и веселятся. Для нас это, как минимум, странно. А вот для них празднование жизни умершего – обычное дело. Естественно, родные оплакивают умершего, горюют об утрате. Но одновременно с этим люди собираются отметить это важное событие. Гости дарят деньги, как на свадьбе. Я спросила, почему старших родственников нет на похоронах. Муж объяснил, что у них считается противоестественным, когда умирают те, кто моложе. Все должно идти своим чередом. Кто раньше пришел в этот мир, должен раньше его и покинуть.

По ее словам, вся подготовка к погребению ложится на плечи детей умершего. Чтобы организовать достойные похороны требуется много времени и денег. На это может уйти от нескольких недель до нескольких месяцев. Все это время тело находится в морге. В случае, когда у покойного остались только несовершеннолетние дети, похороны организует супруг или супруга. Но в этом случае похороны не будут пышными, а за детьми остается долг: после своего совершеннолетия устроить торжественную поминальную церемонию с большим количеством гостей, танцами и угощениями.

На первом свидании пришлось есть суп руками

Да, нигерийская еда необычная, говорит Мария, но сейчас она уже привыкла к ней. Девочки тоже ее любят.

- Я хорошо помню, как он впервые пригласил меня в гости. Именно тогда я попробовала еду его страны. Это был суп, но я бы назвала это блюдо рагу. Крупные кусочки курицы в густом томатном и очень остром соусе со шпинатом. Гарнир тоже удивил – это был комок густо заверенной манки. И есть этот суп нужно было руками…

Девушка, несмотря на нелюбовь к манке, все же решилась попробовать это блюдо.

- Из-за огромного количества жгучего перца у меня из глаз полились слезы. А он мне еще говорит: «Я для тебя поменьше перца сделал, но не убрал совсем, чтоб ты представляла, как мы любим». «То есть вот это называется «поменьше перца»? - думала я, вытирая глаза, но оригинальную подачу и необычный вкус блюда оценила. Мне захотелось побольше узнать о кухне Нигерии, какие еще удивительные блюда они готовят.

У нигерийцев не принято чаевничать. Для них чай – это только черный с молоком и сахаром и пьют его в основном за завтраком.

- Как я поняла, это вообще не популярный напиток у них. Вы не услышите от нигерийца фразу: «Приходи ко мне на чай». Гостей там угощают большой плошкой риса «джоллоф», который напоминает плов.

Популярный в Нигерии напиток – зобо. Он готовится из лепестков гибискуса, сахара, тертого имбиря и апельсиновой цедры.

Завтракают нигерийцы плотно. Самый распространенный вариант – яичница из взбитых яиц, иногда с овощами, свежий хлеб и чай с молоком. Но встречаются и экзотические для нас варианты. Например, акара с папом. Это фасолевые пончики, жареные в масле с перцем, со слегла сладковатой жидкой кукурузной кашкой. Или фасолевый пудинг «мой-мой». Его готовят его из фасоли «черный глаз», лука, перца и специй и часто подают с вареным яйцом.

- А еще жареный плантан. Ох, сколько жарких споров у нас было вокруг этого плантана! – улыбается Мария. - Я утверждала, что плантан – это тот же банан, и что одно другим вполне можно заменить. А муж говорит, что плантан и банан – это разные вещи и не надо их путать. В общем, плантан – это такой овощной банан. Не сладкий, крахмалистый, плотный. Его жарят или варят и подают, как гарнир. Из него также делают чипсы.

Кстати, Эфосе до сих пор не нравится свекла из борща, а пельмени для него – это мясо в тесте, как пирожки, но почему-то нежареные.

В Нигерии яркие женщины и неромантичные мужчины

Нигерийский мужчина проявляет свою любовь не через романтику, а через уважение и заботу. Вместо цветов и конфет – хотя они, конечно, тоже есть – он скорее вкусно накормит, детей спать уложит и т.д.

Есть разница и поведении девушек. Так, нигерийки очень любят наряжаться. Даже если она просто идет в магазин, вся одежда тщательно подбирается. А поход в воскресенье в церковь больше похож на показ мод. Чем ярче костюм, тем лучше! Никто не стесняется привлекать к себе внимание. Их повседневная одежда наряднее, чем наша праздничная.

Эфосе до сих пор не нравится свекла из борща. Все фото предоставлены героиней

- Встречаясь с подругами и обсуждая их истории, я понимаю, что у каждой своя история знакомства с парнем, а проблемы во взаимопонимании одни и те же. До смешного, одна начинает рассказывать ситуацию, а другая подхватывает: «Точно-точно, у меня так же было!». Так что не важно, с какого мы континента и какого цвета у нас кожа, в любви мы все похожи!

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