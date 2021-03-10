8 мест, где можно попробовать необычные блины в Ижевске

Масленичная неделя в самом разгаре Фото: pixabay.com

Масленичная неделя в самом разгаре. Для тех, кто не хочет стоять у плиты или просто хочет попробовать что-то новенькое, «Комсомолка» собрала 8 мест в Ижевске, в которых можно попробовать необычные блины*.

Блины с беконом, кабачком и сливочным соусом Морне

Непривычное сочетание, которое вызывает только одно желание — сразу же попробовать, насколько совместимы бекон и кабачок.

Где: Кофе Семь (ул. Красная, 133)

Цена: 320 рублей (210 грамм)

Блины со свининой, печеным перцем, луком пореем и сливочным устричным соусом

Очень насыщенная и сытная начинка, изюминкой которого станет устричный соус.

Где: Кофе Семь (ул. Красная, 133)

Цена: 290 рублей (200 грамм)

Кукурузные блины с земляничным вареньем и сметанным муссом

Начнем с того, что представить себе вкус кукурузных блинов достаточно сложно. А если добавить к этому земляничное варенье и сметанный мусс… Точно стоит испытать свои рецепторы.

Где: Кофе Семь (ул. Красная, 133)

Цена: 240 рублей (190 грамм)

Масленичная неделя в самом разгаре Фото: pixabay.com

Блины с начинкой из нежного крема маскарпоне, вишневым конфи и малиновым соусом

Даже название начинки звучит как песня. Отличный выбор для тех, кто любит сладкое.

Где: Coffee Black (Кофе блэк) на ул. Холмогорова 11 (ТРЦ Талисман, 1 этаж, 3 этаж), ул. Петрова 29 (ТРК Петровский, 3 этаж)

Цена: 160 рублей (150 грамм)

Блины с семгой и пастой из авокадо

Да, семга — начинка привычная. Но паста из авокадо — это что-то новенькое.

Где: литературная кофейня «Чашка» на ул. Лихвинцева, 46, ул. Красногеройская, 28, ул.

10 лет Октября, 30 Цена: 280 рублей (160 грамм)

Блины с вишневым конфитюром

Блины сами по себе — это уже хорошо, а блины с вишневым соусом — просто сказочно вкусно.

Где: Ресторан НеГорький сад (ул. Максима Горького, 72, 2 этаж)

Цена: 100 рублей (130 грамм)

Масленичная неделя в самом разгаре Фото: pixabay.com

Блины с красной икрой

Да, скорее это классика, а не что-то необычное. Но разве можно отказаться от этой изысканной вариации?

Где: Ресторан НеГорький сад (ул. Максима Горького, 72, 2 этаж)

Цена: 190 рублей (125 грамм)

Блины с лососем

Блины с лососем могут стать не только отличным горячим блюдом, но и красивой и вкусной закуской

Где: Рестораны PASTA (ПАСТА) на ул. Советская 15, Молодежная, 87, Горького, 72

Цена: 190 рублей (140 грамм)

*Предложения действуют с 8 по 14 марта. Точные цены уточняйте в заведениях.

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