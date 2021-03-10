Видео: чучело коронавируса сожгли в Удмуртии

Участники остались довольны

7 марта в дереве Тавзямал Киясовского района Удмуртии сожгли чучело коронавируса. Его изготовили из палок и сена. По форме оно было похоже на бактерию COVID-19, образ которой стал для нас всех уже знакомым.

Видео с мероприятия появилось на YouTube канале «Рыбацкая Усадьба». Организаторы рассказали, что основной целью этого действия стало избавление от негативных эмоций, которые окружают тему коронавируса уже больше года.

- Мы надеемся, что такой ритуал помог хоть на немного забыть об этом вирусе. На минуту люди смогли представить, что он исчез, не оставив и следа, - говорит организатор на видео.

Участники остались довольны.

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