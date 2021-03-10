В Удмуртии построят коровник стоимостью более 300 млн рублей

Открытие нового комплекса стало возможно благодаря подписанию трёхстороннему соглашению Фото: pixabay.com

В Шарканском районе Удмуртии построят коровник на 600 голов стоимостью более 300 миллионов рублей. Таким образом там появятся дополнительные рабочие места. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

Открытие нового комплекса стало возможно благодаря подписанию трёхстороннего соглашения, которое регламентирует генеральный план развития. Отмечается, что он основан на частно-государственном партнерстве. В связи с этим правительство выделит средства Шарканскому району на строительство и ремонт социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.

Так, построят межпоселковый газопровод протяженностью 4,2 км, начнётся строительство лыжероллерной трассы, еще капитально отремонтируют пришкольный интернат и детский сад № 1 в Шаркане.

Подобное соглашение в рамках Года села уже было подписано в январе с Алнашским районом Удмуртии.

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