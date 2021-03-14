Погода в Удмуртии возвращается в мартовское русло

Ижевск ждет потепление фото: Евгения Головкова

Традиционный воскресный прогноз погоды на следующую неделю от "Комсомолки".

С середины марта весна начинает вступать в свои права, меняя морозы на оттепель. На смену солнечным дням, которые радовали ижевчан прошедшую неделю, приходит зона осадков. Она обещает пасмурную погоду и снег. В начале недели температура воздуха в ночные часы окажется в пределах -6..-8°С, днем до -1..-4°С.

В эти дни прогнозируется усиление ветра, максимальные порывы ожидаются до 10-14 м/с. На дорогах возможна гололедица.

Погода вернулась в климатическое русло фото:pixabay.com

По прогнозу Гисметео, в середине недели осадки местами сохранятся, температура воздуха существенно не изменится.

К концу недели воздух начнет прогреваться до +3°С в дневные часы. Осадки прекратятся.

По предварительному прогнозу в следующие выходные днем ожидается плюсовая солнечная погода.

Геомагнитный фон в начале недели будет спокойный. Слабая магнитная буря ожидается в пятницу и субботу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

7 место среди регионов России заняла Удмуртия по качеству школьного образования

Как будут выглядеть скверы, которые благоустроят в Ижевске в 2021 году?