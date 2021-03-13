7 место среди регионов России заняла Удмуртия по качеству школьного образования

Оценка производилась Рособрнадзором и включала 12 показателей. Фото: pixabay

Удмуртия вошла в десятку лучших регионов России в рейтинге по качеству школьного образования. Об этом сообщила у себя в соцсетях Светлана Болотникова, министр образования и науки республики.

Оценка производилась Рособрнадзором и включала 12 показателей.

Среди 85 регионов России наш регион занял 7 место с 71 баллом. В ПФО это лучший результат.

Основными критериями оценки являлись: результаты обучения школьников (79,2 балла), практикоориентированность школьного образования (63,1 балла) и управление системой образования (70,8 балла). Максимально значение – 91,4 балла – республика получила за организацию проведения ЕГЭ.

Отметим, первую строчку рейтинга занял Санкт-Петербург (92,1 балла), на 2 месте Москва с 92 баллами, третьей стала Ленинградская область (77,1 балла).

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