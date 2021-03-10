Как будут выглядеть скверы, которые благоустроят в Ижевске в 2021 году?

Так преобразится эспланада около Центральной площади. Фото: Центр территориального развития Удмуртии

В 2021 году продолжится благоустройство общественных пространств. Преобразятся четыре участка в разных районах Ижевска. Работы проведут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Мы собрали для вас фотографии проектов.

Кстати, послушать подробности можно в подкасте радио «Комсомольская правда — Ижевск» (107.6 FM, 12+) по ссылке.

Эспланада на Центральной площади

На пространстве появятся амфитеатр, пандус, горка для детей. Главным украшением станет арт-объект «Сириус» из оргстекла. Он будет пропускать через себя лучи солнца на закате.Самый долгожданный объект — эспланада на Центральной площади. В этом году благоустроят только половину участка — от ул. Карла Маркса до ул. Красной. Вторую часть будут делать в следующем году.

Работы уже начались. Сейчас строители демонтируют старую плитку. Ремонт закончат к 1 сентября.

«Сириус» будет пропускать через себя лучи закатного солнца

Кстати, мост через улицу Карла Маркса пока реконструировать не будут. Он относится к улично-дорожной сети, поэтому его нельзя благоустроить в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Объект планируют сделать в рамках другого нацпроекта — «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Сквер Заречный

Пресс-служба Ижевска

Сквер Заречный появится в Строителе около храма Успения Божьей матери. На территории появятся беговые и транзитные дорожки. Территорию разделят на зоны для занятий спортом, отдыха и прогулок с детьми. На участке появится освещение, высадят яблони, обустроят сцену.

Изюминка пространства — красная лента. Ее установят в память о том, что храм Успения Божьей матери помог собрать деньги на выкуп двух штурмовых самолетов для фронта.

Сквер Заречный появится около храма Успения Божьей матери. Фото: Пресс-служба Ижевска

Сквер Школьный

Сквер Школьный появится около школы искусств №9 Фото: /vk.com/olegbekmemetev

Школьный сквер появится на перекрестке улиц Промышленной и Воровского, около школы искусств №9. Как отметила в прямом эфире радио «Комсомольская правда — Ижевск» (107.6 FM, 12+) начальник информационно-аналитического управления администрации города Анна Сережникова, Первомайский район не избалован общественными пространствами. Поэтому Школьный сквер — долгожданный объект для жителей района.

Сквер Школьный - долгожданное пространство в Первомайском районе Фото: /vk.com/olegbekmemetev

Фото: /vk.com/olegbekmemetev

Сквер у Дворца пионеров

В прошлом году около Дворца пионеров открыли монумент «Слава ВДВ». Фото: пресс-служба Ижевска

В этом году в рамках национального проекта планируют благоустроить еще и сквер около Дворца пионеров. Изначально планировалось построить парк «Патриот» с боевой техникой и плацом. За такую концепцию проголосовали 55% горожан, но 44% высказались против. Поскольку мнения разделились, от такой идеи отказались. Поэтому проекта сквера пока нет, но реализовать его планируют, хоть и без тематической привязки. По словам Анны Сережниковой, там появится воркаут-площадка и детский парк.

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