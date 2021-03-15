Жительница Ижевска разработала дизайн для подарочных упаковок «Лореаль»

Девушка создала иллюстрации, вдохновляясь французским стилем Фото: личный архив героев

29-летняя Ирина Николаева из Ижевска поучаствовала в разработке дизайна подарочных упаковок компании L’Oréal («Лореаль»). Девушка создала иллюстрации, вдохновляясь французским стилем. Она рассказала IZHLIFE (18+) о сложностях работы с крупной организацией и сколько раз пришлось переделывать эскизы.

Ирина родилась и выросла в Ижевске. Образование она получала в УДГУ, после чего переехала в столицу России. Сейчас девушка занимается созданием иллюстраций и работает на фрилансе.

Иллюстратор Ирина Николаева из Ижевска Фото: личный архив героев

- С «Лореаль» работала через агентство. Их представители нашли мои работы на сайте Behance - это такая популярная среди дизайнеров и иллюстраторов мира социальная медиа-платформа, где можно размещать свои работы, - говорит Ирина. - Причем в первом обращении ко мне они не уточнили, что работать придется с «Лореаль». Мы созвонились в zoom, и когда они презентовали концепцию проекта, я просто обомлела.

С трудностями Ирина столкнулась лишь на самом старте. Первоначальные эскизы не устроили заказчика.

Первоначальные эскизы Фото: личный архив героев

Первоначальные эскизы Фото: личный архив героев

Первоначальные эскизы Фото: личный архив героев

- Им, скорее, хотелось, чтобы я повторила стилистику другого автора. Но я этого не практикую. Я за то, чтобы художник вкладывал свои идеи и видение, придерживался своего стиля. Так работы получаются намного красивее.

В ходе общения с представителем «Лореаль» Ирина уже не задумывалась, пройдет ли отбор. Она просто так сильно вдохновилась идеями, которые они обсуждали, что решила нарисовать героиню для себя. Фото своего творения она выложила в «Инстаграм». В итоге его увидел заказчик, ему настолько понравился этот рисунок, что в итоге его добавили в финальный проект.

Иллюстрация, которую Ирина опубликовала у себя в инстаграме Фото: личный архив героев

- С тех пор недоверие ушло, и мне позволили спокойно творить. Интуитивно я уловила настроение, которое хотелось видеть заказчику, и работа пошла намного проще.

Заказчик хотел видеть в своей кампании иллюстрации во французском стиле. Для этого Ирине пришлось отсмотреть фотографии и прочитать статьи об этом стиле.

Продукция с иллюстрациями Ирины уже стоит на полках в магазинах Фото: личный архив героев

- Вдохновлялась естественностью, непосредственностью этого стиля, в котором, несомненно, есть характер. Также изучала работы двух моих любимых иллюстраторов, которых отметили и заказчики - это @janicesung и @vitkaninn.

Кстати, подарочные упаковки с дизайном нашей землячки уже можно купить в магазинах.

А еще Ирина рассказала по секрету, что в 2021 году она также поработала с ТНТ. Однако подробности пока разглашать не может.

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