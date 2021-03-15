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Звезды15 марта 2021 7:30

В кукольном театре Удмуртии состоялась премьера постановки для незрячих детей

Она стала возможна благодаря тифлокомментариями
Анна Митрофанова
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Театром запулены мобильный передатчик, головной микрофон, 20 приемников слушателя, 500 комплектов одноразовых наушников

Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Вчера, 14 марта, в Государственном театре кукол Удмуртии состоялась премьера спектакля «Мороз Иванович» с тифлокомментариями. На первую постановку пригласили дети с нарушениями зрения из школ №15, 53 и 256 и их родителей, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Озвучила премьеру профессиональный тифлокомментатор Елена Керн.

- Подобную практику нужно внедрять во всех театрах республики, чтобы сделать искусство одинаково доступным для всех, - говорит министр социальной политики и труда Удмуртии Татьяна Чуракова.

Довольны остались и родители особенных детей.

- Жаль, что не было такой возможности раньше. Сейчас у меня сын без пяти минут подросток. Здорово, что появляются спектакли с тифлокомментариями не только для малышей, но и для зрителей постарше, и для взрослых, - отметила мама одного из юных зрителей Татьяна Лобанова.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что всего в театре в 2021 году озвучили 8 спектаклей. Это стало возможно благодаря выигранным грантам, на средства которых были закуплены мобильный передатчик, головной микрофон, 20 приемников слушателя, 500 комплектов одноразовых наушников.

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