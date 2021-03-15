В прощенное воскресенье здание дома культуры в Удмуртии передали церкви

Фото: со страницы главы Увинского района Владимира Головина

Накануне, 14 марта, в день Прощенного Воскресенья, в селе Нылга Увинского района был подписан документ, согласно которому здание клуба передали приходу храма Рождества Христова. Подписание документа между главой района Владимиром Головиным и Митрополитом Ижевским и Удмуртским Викторином прошло в торжественной обстановке. Об этом рассказал сам глава на своей странице в социальных сетях.

- Для меня, как верующего, встреча с жителями Нылга и передача храма в Прощенное Воскресенье очень символична, - пишет он.

Напомним, здание храма Рождества Христова архитектора Семёна Дудина в Нылге построили в 1810-1822 годах. С советских времен там располагался клуб, который проработал больше 80 лет.

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