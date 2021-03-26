Бывший фельдшер скорой из Ижевска: «Возможно, ковид был в Удмуртии еще до пандемии»

В ноябре 2019 года скорую вызвали ижевчане со «странной» пневмонией Фото: Архив КП

Уже год мир живет в условиях пандемии COVID-19. За это время было названо множество гипотез происхождения вируса, но вопросов по-прежнему остается еще больше. И один из них: когда же новым коронавирусом впервые заразился человек?

«ДАВНО ПЕРЕБОЛЕЛА»

«Я почти уверена, что уже переболела этой заразой в 2019 году», - обронила в разговоре одна моя знакомая. А затем рассказала, что основные симптомы были налицо: пропали запахи, поднялась температура. Вот только к врачу женщина не обращалась, вылечилась «народными средствами».

Иногда люди склонны искать у себя симптомы «популярной» болезни Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Или другой пример: осень 2019 года, внезапная кончина ижевчанина, который, хоть и был человеком в возрасте, но никогда не жаловался на здоровье. Его не стало буквально за несколько суток из-за обширной пневмонии, которая стремительно развилась уже в стационаре. Все члены семьи были шокированы, а с приходом пандемии задумались: симптомы-то оказались похожими…

Конечно, доказать или опровергнуть это сейчас уже нельзя. С одной стороны, понятно желание родственников «найти виновного» в гибели близкого человека и стремление рядового гражданина успокоить себя тем, что он «уже переболел и все нормально», но возможно ли такое, что мы заметили новый коронавирус гораздо позже, чем он появился?

СТРАННОСТИ НАЧАЛИСЬ В НОЯБРЕ

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), первый подтвержденный случай заражения новым коронавирусом произошел в китайском городе Ухань 8 декабря. Нулевого пациента в России Роспотребнадзор выявил 1 марта. В Удмуртии первые заразившиеся официально появились 22 марта. Тем не менее, некоторые врачи подозревают, что пандемия могла начаться и добраться до нашего региона гораздо раньше.

Ковидная пневмония может быть очень скоротечной Фото: Константин ИВШИН

«Мы начали замечать странности, когда еще не было никакого ковида. Примерно с конца ноября 2019 года. Мы приезжали на вызовы и понимали: это что-то не то. Например, со слов родственников, утром человек чувствовал себя нормально, а к полудню уже посинел и задыхается. Мы сначала не верили: как так, не может такого быть! Недосмотрели, наверное. А родственники возмущаются: все они хорошо смотрели. Но мы умом-то понимаем, что не развивается такая картина за сутки!» - рассказывает жительница Удмуртии, многие годы проработавшая фельдшером в ижевской скорой помощи.

Подобные случаи не были массовыми, но медики все равно заметили нехорошую закономерность, однако объяснить ее не могли. Людей с высокой температурой увозили из дома и сразу помещали в реанимацию под ИВЛ.

«Разумеется, никаких анализов на коронавирус никто не брал. Ковид - слова-то такого не знали. Нет анализа - нет диагноза. Писали «атипичная форма пневмонии», в обычную терапию увозили. А потом началась пандемия. Когда появилось описание клиники, мы сразу ее узнали. Поняли, что уже сталкивались именно с такой картиной на вызовах. То есть, возможно, ковид был в Удмуртии еще до пандемии. Официально, конечно, ничего не говорили и вряд ли когда-нибудь скажут», - вспоминает бывший фельдшер.

МОЖНО ЛИ ЭТО ПОДТВЕРДИТЬ?

К сожалению, реальных доказательств словам медика и правда нет. Подтвержденным может считаться только диагноз, поставленный на основе лабораторных исследований, но ни в одном из названных случаев они не проводились, да и не могли проводиться - врачи просто не знали, что искать.

Первые официальные случаи коронавируса были зафиксированы в Удмуртии 22 марта Фото: Константин ИВШИН

«Вирусные пневмонии похожи по рентгеновскому снимку и картине КТ. В тот момент (осенью 2019 г. - Прим. Ред) мы не видели массовых пневмоний в России. Но эпидемическая обстановка уже была напряженной в Китае, так что возможность появления COVID-19 в других странах не исключается. Миграция населения имела место, и границы были открыты. Но тесты, способные выявлять новый коронавирус, появились намного позже», - объясняет врач клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Справедливости ради стоит отметить, что общая заболеваемость ОРВИ в Удмуртии на начало ноября 2019 г. действительно была довольно низкой, лишь к концу ноября она несколько увеличилась. Правда, в октябре того же года отмечалось учащение случаев пневмонии среди школьников, но большая часть этих пневмоний, в итоге, оказалась не вирусной, а бактериальной природы. Кроме того, известно, что дети болеют коронавирусом либо в бессимптомной, либо в легкой форме.

Новый коронавирус остается до конца не изученным Фото: Амир Закиров

Таким образом, мог ли COVID-19 появиться раньше, чем стало известно официально - вопрос до сих пор очень спорный. Слишком сложная у болезни симптоматика и слишком велика доля бессимптомных больных. Даже на сегодняшний день, когда, казалось бы, методы диагностики ковида отработаны до мелочей и вошли в обычную практику больниц, есть люди, которые обнаруживают у себя все симптомы, но диагноз не подтверждается. А есть случаи, когда клиническая картина настолько яркая, что диагноз ставится, несмотря на отрицательные анализы. Но в одном все врачи сходятся: хотя к существования нового коронавируса уже все более-менее привыкли, эту болезнь предстоит изучать еще не один год.

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