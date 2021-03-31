«В Удмуртии замечательные Ресурсные центры»: чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов рассказал о своем визите в Ижевск

Фото: Амир Закиров

Спустя 15 лет в Ижевск вновь приехал советский и российский шахматист, политик, 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. В рамках своего визита он посетил «Спортивную школу по шахматам им. С.Ф. Ощепкова», принял участие в заседании круглого стола в Доме дружбы народов и успел выделить время для беседы на радио «Комсомольская Правда»–Ижевск» (12+) на волне 107,6 FM. Вместе с директором Медиагруппы «Центр», вице-президентом Федерации шахмат республики Анастасией Власовой и главным редактором Медиагруппы «Центр» Вероникой Суворовой они обсудили, как шахматы связаны с политикой и какие впечатления оставила Удмуртия.

Для чего гроссмейстер приехал в Удмуртию?

Основная цель визита Анатолия Карпова – участие в круглом столе по национальным делам, который состоялся 25 марта. Это выездное заседание Государственной думы России, делегацию возглавил председатель комитета по делам национальностей Валерий Газзаев, советский и российский футбольный тренер, государственный деятель.

«Очень интересно был организован круглый стол, обсуждения. Вообще Россия — уникальная страна по части межнациональных отношений. Понятно, что работать нужно, поддерживать дружбу. Мне думается, что такой страны, где бы веками соседствовали люди разных национальностей и конфессий, и чтобы государство при этом хорошо себя чувствовало, больше нет. Конечно, многое нужно сделать, но уже сейчас мы можем показать наш опыт миру», — поделился впечатлениями от мероприятия Карпов.

Анатолий Карпов на радио «Комсомольская Правда»–Ижевск» Фото: Амир Закиров

В республике постоянно появляются передовые проекты в области. В течение двух часов участники круглого стола обсуждали нововведения, которые произошли или планируется реализовать на территории в регионе.

«Для меня было откровением, что в Удмуртии живет более сотни национальностей. Я знал, что их много, но 130 – это почти вся Россия! Многие руководители общин выступали перед нами, жаль, что не удалось послушать всех. У них интересные программы, а главное – есть общее дело, поэтому понимание найти гораздо легче. Разногласия наступают, когда есть проблемы экономические, бытовые, когда ничего общего нет. Вот тогда начинают ссылаться друг на друга: «Мы плохо живем вот из-за них», — делится наблюдениями Анатолий Карпов.

Как шахматы связаны с национальными делами?

По мнению гроссмейстера, важно создать территорию диалога и дружеских соревнований, а не борьбу за первенство. Именно поэтому много времени было уделено программам в области культуры и спорта.

«В шахматах мы имеем грандиозный опыт – скоро будет 100 лет Всемирной шахматной федерации. Она была создана в 1924 году во время Олимпийских игр в Париже. С девизом федерации определились сразу: «Мы все одна семья». Когда я вошел в Международное шахматное сообщество, я понял, что этот девиз работает: у нас нет никаких расовых или национальных признаков. Все шахматисты мира живут, как одна семья», — пояснил гроссмейстер.

Вероника Суворова во время прямого эфира с Анатолием Карповым Фото: Амир Закиров

Шахматы – тот же язык, как русский или английский. Отличие лишь в том, что он универсален, не имеет национальной окраски. Это игра, языком которой может овладеть каждый.

«Шахматы могут быть эталоном мировых отношений. Я не говорю, что, играя в шахматы, мы забываем о национальности. Но это у шахматистов не входит в противоречие с общими принципами, и даже на командных соревнованиях после матча мы анализируем партию вместе, общаемся, — делится воспоминаниями Анатолий Карпов. — Причем шахматы отличаются от других видов спорта тем, что у нас общение происходит и после партии. Всемирная шахматная олимпиада – явление уникальное. В других видах спорта – приехали, выступили и уехали. А в шахматах во время олимпиад мы находимся вместе где-то 15-16 дней. Обычно не в одной гостинице, ведь там 1,5 тыс человек не разместить. Но все равно команды живут в одних гостиницах, вместе питаются, играют. Ну и знаем мы друг друга десятилетиями».

Как шахматы связаны с политикой?

Шахматы влияют на мышление: развивают логику, тренируют память. Начинать осваивать эту игру стоит в детстве, но даже взрослым регулярные партии пойдут на пользу. По словам Анатолия Карпова, политикам особенно важно освоить этот вид спорта.

«Людям у власти необходимо играть в шахматы. Они учат прогнозировать, анализировать, пытаться предвидеть действия соперника. В политике то же самое. Конечно, она сложнее, потому что в шахматах ограниченное количество действующих лиц и фигур, значит, в политике просчитать все ходы сложнее. Но навыки, которые дают шахматы для обработки информации, умения выделить главное и предвидеть ход соперника, все это в политической жизни встречается ежедневно», — отметил шахматист.

Как «Зеленая Россия» связана с «Лесом Победы»?

Также Анатолий Карпов рассказал об одном из своих самых масштабных проектов – «Зеленая Россия», который появился в 2013 году. Сейчас это самое массовое экологическое движение страны, которое насчитывает более 15 млн человек.

Год спустя в рамках этой организации была создана программа «Лес Победы», участники которой планируют посадить 27 миллионов деревьев по всей России – по количеству погибших в годы Великой Отечественной войны жителей Советского Союза.

Анастасия Власова во время прямого эфира с Анатолием Карповым Фото: Амир Закиров

«Поскольку люди, участвовавшие в войне и на трудовом фронте, к сожалению, уходят из жизни, то появилось движение, которое отметит людей, ковавших победу на трудовом фронте и воевавших на фронтах ВОв. Программа идет очень активно. Сейчас мы высадили более 16 млн деревьев. И параллельно с ней мы еще занимаемся организацией субботников. Учитывая разные климатические условия по стране, было решено вести программу с последнего воскресенья августа по весь сентябрь. Однажды в субботнике участвовали более 60 млн человек. А в среднем 3,5-4 млн, но по всем регионам», — дополнил гроссмейстер.

Удмуртия не отстает от экологического движения. В августе прошлого года Регоператор и портал IZHLIFE запустили масштабный марафон в поддержку раздельного сбора мусора #ЧистоПоУдмуртски.

В 2021 году Общественная палата Ижевска планирует запустить проект «Зеленый код», который будет направлен на озеленение города. Новый проект совместно с инициативной группой и научным сообществом будет разрабатывать четкий план озеленения города, сохранения и обновления зеленых зон. Такой системной работы по этому направлению не велось с советских времен.

Какие впечатления оставила Удмуртия?

Также Анатолий Карпов успел встретиться в Ижевске с главой Удмуртии.

«С Александром Бречаловым я не играл, но понимаю, что шахматы ему не безынтересны», — отметил чемпион мира и подчеркнул, что его удивила ижевская спортивная школа по шахматам.

«Думаю, что на региональном уровне у нас таких шахматных центров нет. По крайней мере, я их не видел. И приятно удивился, что в Ижевске помещение даже лучше, чем у меня в Тюмени, — поделился Анатолий Карпов. — Я вижу, что в Удмуртии много ребят занимается, и разных возрастов. И есть соревнования, активность, которая в республике на высоком уровне. В Удмуртии замечательные Ресурсные центры. И это прекрасно, что развивается не только главный город региона, но и другие города. Собственно, если бы такого подхода не было, то не было бы и чемпиона мира Карпова, поскольку я родился далеко от Москвы, а не в главном городе Южного Урала».