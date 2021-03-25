Гроссмейстер Анатолий Карпов посетил «Спортивную школу по шахматам им. Ощепкова» в Ижевске

Анатолий Карпов, Михаил Хомич и Анастасия Власова Фото: Амир Закиров

25 марта стало значимым днем для шахматного спорта республики. В Удмуртию приехал Анатолий Карпов, советский и российский шахматист и политик, 12-й чемпион мира по шахматам. Несмотря на плотный график, он выделил время для посещения «Спортивной школы по шахматам им. С.Ф. Ощепкова». О том, что обсудили на встрече, расскажет «Комсомолка».

ОТКРЫЛ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР

Ученики спортивной школы ждали Анатолия Карпова у самого входа в здание. Они не скрывали свой восторг и желание пообщаться с кумиром, а спортсмен с радостью отвечал на вопросы детей, расписывался на их досках.

Почти 10 минут Анатолий Карпов оставлял автографы на досках юных спортсменов Фото: Амир Закиров

Также с легендой шахматного спорта СССР и России встретились заместитель председателя правительства республики Михаил Хомич, министр по физической культуре, спорту и молодежной политике республики Александр Варшавский, вице-президент Федерации шахмат Удмуртии и руководитель Медиагруппы «Центр» Анастасия Власова и Вероника Суворова - главный редактор Медиагруппы «Центр».

Во время экскурсии оказалось, что это не первый визит Карпова в Ижевск – примерно 15 лет назад он уже приезжал в эту спортивную школу. В этот раз он открыл детские республиканские соревнования.

«Вы занимаетесь уникальным спортом – шахматами. Они развивают логику и память, учат стратегии, и все это по жизни очень пригодится. В последние годы и преподаватели, и родители во всем мире поняли роль шахмат, поэтому они начинают входить в школьное обучение практически на всех континентах мира,» — рассказал Анатолий Карпов.

Анатолий Карпов открывает Республиканский турнир Фото: Амир Закиров

И это не пустые слова. Сам шахматист вкладывает много сил в развитие этого вида спорта, уделяя особое внимание детям.

«Моя школа действует в 42 странах и в большинстве регионов России. На первом месте сейчас та область, откуда я был избран депутатом – Тюменская. Девять лет назад мы начали программу “Шахматы в школах”, и сейчас там преподают шахматы в 350 школах и 88 детских садах. Задача, которая теперь стоит перед нами: в сентябре этого года в каждой школе, включая сельские, должны преподавать шахматы. Я вижу, что такое развитие может произойти и в Удмуртии, здесь все есть для этого» — рассказал Анатолий Карпов.

Отметим, что проект «Шахматы в школах» за несколько лет охватил практически всю республику – шахматный спорт сразу завоевал любовь тысячи детей. Сегодня преподавание этого вида спорта организовано более чем в 50% учебных учреждений республики. Первыми проект запустили школы №29, 68, 91, 88, 50, ряд школ в Сарапуле и Воткинске, а также сельские школы в Увинском, Красногорском, Игринском, Дебёсском, Якшур-Бодьинском районах. Карпов также отметил, что Федерация шахмат Удмуртии грамотно поступает, развивая спорт во всем регионе, а не только в столице республики.

ПРИГЛАСИЛ НА КРАСНУЮ ПЛОЩАДЬ

С историей «СШ по шахматам им. Ощепкова» гроссмейстера познакомил Александр Ватлин, исполнительный директор Федерации шахмат Удмуртии, и Светлана Дерябина, руководитель Ресурсного центра. Спортсмен был впечатлен уровнем, отметил хорошее состояние как самого здания, так и отличный инвентарь.

«Сейчас детские шахматы на подъеме в России. Пока что мы не достигли уровня 1970-80 годов. Последняя “Белая Ладья” в рамках Советского Союза состоялась в 1986 году. В ней приняли участие более 460 тысяч мальчиков и девочек со всей страны. Российских было около 300 тысяч. Я лично организовывал все турниры. С 2002 года “Белая Ладья” возобновилась. Недавно мы перешли рубеж в 100 тысяч участников. Такой результат уже сравним с прошлыми показателями и очень много значит для нас, но хотелось бы добиться, конечно, того уровня в 300 тысяч. Мы к этому идем. Не быстрыми шагами, но уверенно,» — поделился планами шахматист.

Анатолий Карпов высоко оценил «СШ по шахматам им. С.Ф. Ощепкова» Фото: Амир Закиров

Когда международный мастер узнал, что в каждом муниципалитете Удмуртии преподают шахматы, он выступил с предложением, за которое будут бороться сотни юных спортсменов республики.

«Сейчас мы обсуждаем важное мероприятие, и ваши ученики должны принять в нем участие. В районе Международного дня защиты детей мы проведем два типа мероприятий. Первый день – сеанс одновременной игры детей из 50 стран и 50 регионов. Приглашаю Удмуртию! Если успеем согласовать, он пройдет на Красной площади или в ГУМе в Москве. В любом случае, место будет очень интересное. Второй день – пройдет Кубок для мальчиков и для девочек,» — выступил с предложением Анатолий Карпов.

Вот так проходит обсуждение развития шахматного спорта Удмуртии Фото: Амир Закиров

Для Удмуртии приглашения на большие мероприятия – в порядке вещей. И организация больших мероприятий тоже. Кроме ежегодного Кубка Корпорации «Центр», в спортивных календарях шахматистов России появились Всероссийские сельские соревнования по быстрым шахматам и блицу, и, конечно, Суперфиналы. Многое было сделано, чтобы вырос уровень преподавания.

«Мы – первый регион, который имеет сразу два Ресурсных центра, в которых готовят именно шахматных педагогов. При этом один из них находится в селе Дебесы. Это большая точка притяжения для всех жителей населенного пункта. Второй центр в Ижевске. Здесь, в отличие от Дебес, большой фокус идет на регулярное проведение соревнований и турниров. У нас нет цели сделать гроссмейстеров в Удмуртии. Главная задача создания ресурсных центров в Удмуртии – чтобы как можно больше детей занимались шахматами, что впоследствии может привести к очень высоким результатам. Ведь гораздо важнее, чтобы был не один герой, а чтобы все занимались спортом. И мы понимаем, что для этого нужно готовить тех, кто будет обучать. Огромное спасибо нужно сказать трем организациям, без которых бы не получилось открыть центры: это фонд Тимченко, корпорация “Центр” и медиагруппа “Центр”,» — прокомментировал Михаил Хомич.

ДИАЛОГ «КАРПОВ – УДМУРТИЯ» НАЛАЖЕН

Не обошлось и без дружеской партии. Анастасия Власова вместе с Михаилом Хомичем сражались с Анатолием Карповым «за черных», но кажется, что обыграть великого спортсмена невозможно.

«Партия длилась целых две минуты, зато эти трепетные ощущения от величия соперника я запомню на всю жизнь. Сыграть в шахматы с легендой – честь для меня, а также еще один мотиватор продвигать шахматный спорт в Удмуртии,» — поделилась вице-президент Федерации шахмат республики Анастасия Власова.

Даже в партии «двое против одного» Анатолий Карпов победил уже через две минуты Фото: Амир Закиров

Приезд гроссмейстера – это еще один показатель того, насколько хорошо шахматный спорт развит в Удмуртии. Вероника Суворова рассказала Анатолию Карпову, чем занималась республика в последнее время.

«Удмуртия претендует на звание шахматной столицы России. В 2020 году мы не испугались пандемии и провели онлайн Кубок корпорации “Центр”. Это серьезное мероприятие, которое собрало 34 региона, организовали денежные призы и очень грамотное онлайн судейство. В этом плане мы - передовой регион. Также мы точно знаем, что являемся одним из регионов-рекордсменов по Межконфессиональной спартакиаде, которая проводится уже второй год и собирает более 350 участников. Не в первый раз проводится Олимпиада по шахматам для школьников. Впереди нас ждут лагерные смены, которые объединят в себе всех желающих заниматься шахматами,» — резюмировала главный редактор Медиагруппы «Центр».

Слева направо: Светлана Дерябина, Александр Ватлин, Анатолий Карпов, тренер Александр Иванов и юные спортсмены Фото: Амир Закиров

Экскурсия по школе и презентация достижений Удмуртии за последние годы – повод не только наладить диалог с великим спортсменом, но и показать пока не реализованный шахматный потенциал республики.

Приезд Анатолия Карпова – приятное и значимое событие, которое навсегда останется в памяти юных спортсменов. Под впечатлением остались и тренеры спортивной школы, которые получили новый вектор развития.

«Визит 12-го чемпиона мира по шахматам большое событие в жизни шахматного спорта Удмуртии. И мы очень рады, что Анатолий Карпов, несмотря на свой плотный график, нашел возможность посетить нашу школу. Впервые Карпова я увидела во Всероссийском детском центре “Орленок” в 2002 году, где я сопровождала юношескую команду Удмуртии для участия в шахматной смене. На сегодняшней встрече Анатолий Карпов рассказывал о том, в школах каких регионов России шахматы преподаются, какое это имеет значение для подрастающего поколения. И мне было приятно осознавать, что и в Удмуртии проект "Шахматы в школах" развивается и набирает обороты,» — поделилась впечатлениями Светлана Дерябина, руководитель Ресурсного центра в Ижевске.

Светлана Дерябина в первом ряду и Анатолий Карпов – в третьем. Фото: личный архив Светланы Дерябиной

СПРАВКА

Анатолий Карпов родился 23 мая 1951 годы в Челябинской области. Советский и российский шахматист и политик, 12-й чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта СССР. Депутат Государственной Думы РФ шестого и седьмого созывов, член комитета Госдумы по международным делам, член фракции «Единая Россия».

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