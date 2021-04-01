Жильцы двух домов Ижевска не могут вернуть деньги со счетов бывшей «управляйки»

Жители домов на Майской и 10 лет Октября Ижевска попали в неприятную ситуацию с управляющей компанией Фото: Архив КП

Жильцы домов 10 лет Октября, 24 и ул. Майская, 17 Ижевска попали в сложную ситуацию. В 2020 году они решили сменить свою управляющую компанию, которая проходит по делу о банкротстве. Но денег со счетов «управляйка» не возвращает, да еще требует оплатить несуществующие долги. Что делать жителям и как не оказаться в подобной ситуации?

«НЕ ЗНАЕМ, КУДА ШЛИ ДЕНЬГИ»

«Управляйка» неоднократно меняла свое название и юридический адрес. Первое время жильцы не обращали на это внимание. Однако когда это снова произошло летом 2020 года, Анна Шибанова, старшая по дому на 10 лет Октября, решила, что с этой компанией не все в порядке. Да и к работе УК было немало вопросов.

«Мы просили их выполнить небольшой ремонт по локальным мероприятиям, а в «управляйке» говорили, что нужно голосовать, или что денег нет, хотя по тарифам платили мы немало», – рассказывает Анна. – «Например, мы просили сделать швы, потому что продувало в нескольких квартирах, утеплить трубы в подвале. Нам отказали. Куда шли деньги, мы не знаем».

По словам жителей, УК было сложно заставить даже покрасить стены в доме на 10 лет Октября Фото: Архив КП

Тогда Анна отправилась на сайт судебных приставов и увидела задолженность организации перед ресурсоснабжающими компаниями примерно в 5–6 миллионов. На общедомовом собрании ижевчанка спросила у директора, откуда взялись долги, но ей лишь ответили: «Чем вас наши долги так напугали? Мы же работаем, все у нас хорошо».

С этим утверждением жильцы не согласились. В подъездах были обшарпаны стены, сломаны перила на лестничных площадках. Также, по словам Анны, управляющая компания предоставляла сжатые финансовые отчеты. В них указывались только общие суммы, без списка выполненных работ.

НЕ ПЕРЕДАЛИ ДОКУМЕНТЫ

Распрощаться с «управляйкой», которая, как считали жильцы, не вполне качественно выполняла свои задачи, решили в конце 2020 года. Но руководство компании попыталось уладить конфликт - они встретились с жильцами и лично попытались уговорить Анну остаться при прежнем управлении. Это не помогло. На общем собрании жители выбрали новую УК, однако старая не сдавалась. «Управляйка» попросту не передала своему преемнику документы.

«Мы нашли УК и 29 декабря увезли протокол собрания в прежнюю «управляйку», – отмечает Анна. – «В течение 30 дней они должны были направить документы в жилищную инспекцию. Проходит месяц, почти два – никаких изменений нет. Мы понимаем, что все сроки нарушены. Собрались с юристами из новой компании и поехали сами. Забрали документы, и увезли Госжилинспекцию».

Старшая по дому Анна сама получила письмо о долге, которого не было Фото: Архив КП

Под новое управление дом перешел только 26 февраля. Но и сейчас бывшая «управляйка» напоминает о себе. Просит вернуть долг по локальным мероприятиям, хотя не присылает отчетов о проделанных работах, и отправляет некоторым жильцам уведомления о задолженности за содержание дома.

«Нам начали приходить письма от управляющей компании о задолженности по содержанию. У меня такое было на 3 000. Я подняла все платежки, стала разбираться, и в УК мне сказали: «Извините, это ошибка». Если бы я заплатила, мне бы никто эти деньги не вернул».

ПОСТОЯННО РУГАЛИСЬ

В доме на ул. Майской происходила похожая ситуация: «управляйка» не занималась домом.

«Я писала заявления на кронирование деревьев и реконструкцию температурного шва за счет текущего ремонта, – рассказывает Наиля Анисимова, председатель совета дома. – В управляющей компании всегда говорили, что денег не хватит. На счету было порядка 40 тысяч рублей. Мне говорят: «Да вы что? Кронирование стоит тысяч шестьдесят, температурный шов – столько же».

В августе прошлого года компанию удалось сменить. В новой «управляйке» сразу выполнили и кронирование деревьев, и температурный шов.

«С прошлой управляющей компанией мы были постоянно в долгах. – сравнивает Наиля. – А с новой у нас даже после работ осталась 31 тысяча. Причем собирали мы столько же».

Новая «управляйка» сразу отремонтировала температурный шов в доме на Майской, на который, по утверждению бывшей УК, не хватало денег Фото: Архив КП

Но, как и жителям на 10 лет Октября, жильцам на Майской приходят письма о задолженности.

«25 января ко мне обратилась жительница нашего дома», – рассказывает Наиля. – «Ей пришло письмо о задолженности на 26 тысяч от бывшей «управляйки» за содержание и капремонт. За первое ей еще могли долг приписать, но за капремонт – не законно, потому что этот счет уже перешел новой компании».

Наиля Анисимова обратилась в суд: почему ее жильцам незаконно приписывают долги? Оказалось, что старая компания предоставила в суд только документы о задолженности и не оповестила правоохранительные органы, что дом перешел под другое управление. По совету старшей, ижевчанка забрала справку из новой «управляйки» и показала ее в суде. Долг по капремонту женщина оплатила уже в действующую компанию.

Кронирование деревьев у дома новая «управляйка» также выполнила сразу Фото: Архив КП

По словам жителей, управляющая компания до сих пор хранит у себя накопления собственников по капремонту на Майской, 17, и деньги по локальным мероприятиям – на 10 лет Октября. Вернуть свои деньги жильцы планируют через суд, но и то сомневаются в своей удаче – «управляйка» проходит по делу о банкротстве.

В управляющей компании отказались отвечать нам по телефону. Мы отправили им запрос, чтобы разобраться в ситуации.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО УК ПОРА СМЕНИТЬ?

Истории выше – не единственный пример, когда управляющая компания не только не исполняет свои обязанности, но и обманывает своих клиентов. Александр Евсеев, председатель «Объединения советов домов Удмуртии», утверждает, что первые сигналы о недобросовестности «управляйки» можно получить из открытых источников.

«Это в первую очередь сайт судебных приставов. Там есть раздел «Исполнительное производство» в отношении компаний. По названию и адресу можно посмотреть все исполнительные производства, которые возбуждены на сегодняшний день. Второе – это сайт арбитражного суда. В картотеке арбитражных дел по ИНН или ОГРН управляющей компании можно найти все дела, которые ведутся в ее отношении».

Жители домов на Майской и на 10 лет Октября сами проверили уже бывшую управляющую компанию Фото: Архив КП

Однако, если вы нашли такие дела, сразу волноваться не стоит. Нужно проверить, как часто они проходят, и сколько денег «управляйка» задолжала ресурсоснабжающим компаниям. Если сумма перевалила за несколько миллионов – это серьезный повод для беспокойства.

Есть ли на компанию дела о банкротстве, можно посмотреть на сайте арбитражного суда.

«Если компания начинает набирать долги, нужно требовать и заказывать выполнение работ по текущему ремонту, чтобы все накопления были израсходованы», – советует Александр Евсеев. – «Решение принимается советом дома, на собраниях собственников. Если после этого компания не выполняет работы, заставить ее можно только в судебном порядке. Но часто это бывает неэффективно, потому что судебные решения затягиваются. Если компания не исполняет свои обязанности, то должен появиться вопрос о смене обслуживающей организации».

Также председатель «Объединения советов домов Удмуртии» рекомендует жильцам не делать взносы за текущий ремонт в управляющую компанию, когда решили ее сменить.

Конечно, в старой «управляйке» можно остаться, если ее работа вас устраивает, и компания выплачивает свои долги. Но если у организации появляются дела о банкротстве, лучше выбрать другую.

ПОЛНОСТЬЮ ВЕРНУТЬ НАКОПЛЕНИЯ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Как утверждает Александр Евсеев, при банкротстве УК накопления жителей могут раствориться среди миллионных требований ресурсоснабжающих компаний.

Собственники квартир становятся такими же кредиторами, как и ресурсоснабжающие организации. Чтобы попытаться вернуть свои деньги нужно найти представителя, который будет защищать интересы собственника в суде. Им может стать новая управляющая компания или председатель совета дома. Решение о выборе истца принимается на собрании собственников.

«Представитель собственников в таких делах подает заявление, включается в арбитражный процесс, процедуру банкротства и вступает в реестр кредиторов», – объясняет Александр Евсеев. – «Это достаточно сложная процедура, не многие жители многоквартирных домов готовы идти по ней. Процесс может занять от трех месяцев до года, и обойтись собственникам от 15 до 150 тысяч».

Деньги на судебный процесс можно собрать двумя способами:

- при заключении договора с новой управляющей компанией обсудить возможность вести дело за счет организации;

- установить целевые сборы для собственников и копить средства на резервный счет.

К тому же время и стоимость судебного процесса зависят от попыток доказать, что управляющая компания не исполняла свои обязанности. Для этого проводятся экспертизы. С ними судебные тяжбы получатся дороже и дольше по времени.

КАК НЕ ОПЛАТИТЬ НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ ДОЛГ

История Анны, старшей по дому на 10 лет Октября, доказывает, что и бывшая управляющая компания может предъявить долг за содержание дома. Чтобы не переплачивать организации, в идеале – хранить платежные документы и квитанции в течении всего периода обслуживания.

Но если вы все-таки задолжали «управляйке», необязательно оплачивать полную стоимость. При условии, что накопления на текущий ремонт сохранились в этой компании.

«Берется общая сумма в отчете по последнему договору управления», – объясняет Александр Евсеев. – «Делим всю сумму накоплений с текущего ремонта на площадь всех нежилых и жилых помещений в доме и получаем сумму на 1 кв. метр. Умножаем на площадь своей квартиры и получаем сумму доли в счете за текущий ремонт. На эту сумму можно требовать уменьшить долг, который есть перед управляющей компанией».

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