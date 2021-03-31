Ярослав Балобанов покидает пост директора УКС Фото: Диля Ахмадишина

Ярослав Балабанов, занимавший должность директора УКС, рассказал в своих социальных сетях, что принял решение о уходе с должности. Теперь он будет работать заместителем директора по коммерции и развитию филиала Удмуртский ПАО «Т Плюс».

«Друзья, сегодня мой последний день работы в должности директора УКС. Это связано, прежде всего, со структурными изменениями внутри компании: объединением предприятий второго контура с ПАО «Т Плюс» (об этом писал ранее), глобальными изменениями в структуре технического блока. Все вышеперечисленное побудило меня принять решение о необходимости двигаться дальше», - пишет он.

Он проработал в компании почти 6 лет – на должность был назначен в мае 2015 года.

«Я рад, что завершая работу в этой должности, оставил хороший задел для развития всей инфраструктуры, который в среднесрочной перспективе позволит каждому жителю города, запитанному от наших сетей, получать качественный ресурс («услугу»), будь то горячая вода или отопление», - вспоминает годы своей работы Ярослав Балобанов.

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