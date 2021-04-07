Бургерная «Гарри» на улице Пушкинской в Ижевске закрывается

Бургерная открылась в 2017 году. Фото: 2ГИС

Бургерная «Гарри» на улице Пушкинской закрывается. Об этом сообщается на странице заведения «ВКонтакте».

Перед закрытием в бургерной анонсировали последнюю вечеринку. Она состоится 10 апреля. О сюрпризах обещали рассказать позже.

На странице бургерной напомнили, как все начиналось. Идея создать бар возникла в 2017 году.

«Денег было всего около 1 млн рублей, и мы старались как могли, что-то делали своими руками, собирали БУ мебель, оборудование, пользовались всеми доступными социальными связями», — говорится в сообщении.

Заведение открылось 1 ноября 2017. Первые три месяца вся команда работала на кухне, потому что желающих попробовать бургеры было очень много.

О причинах закрытия бара не сообщается.

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