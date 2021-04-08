«Хороший психолог с бешенной энергетикой»: ижевчанка работает визажистом в программе стилиста Александра Рогова

Ижевчанка Дина Беккер работает визажистом в программе стилиста Александра Рогова

В октябре 2018 года ижевчанка Дина Беккер впервые поучаствовала в качестве визажиста в съемках передачи «Рогов. Студия 24» (16+) на телеканале СТС, где преображают обычных девушек. Она рассказала «Комсомолке», сколько килограммов косметики возит с собой в Москву, почему у одной из героинь программы случилась истерика и как известный стилист реагирует на просьбы прохожих сфотографироваться с ним.

Главной ее задачей на программе было сделать финальный макияж героиням программы Фото: личный архив героев

Досье

Дина Беккер, 33 года

Высшее рекламное образование, УдГУ

13 лет работает визажистом

Руководит студией Beauty Guru («Бьюти Гуру») уже 8 лет

Занимается производством косметики и одежды

Сотрудничество в известным московским стилистом Александром Роговым у Дины Беккер началось 2018 году. К этому времени у девушки уже несколько лет была собственная студия Beauty Guru в Ижевске и в Казани. Для повышения квалификации она посещала различные мастер-классы, в том числе и от Рогова.

Главной ее задачей на программе было сделать финальный макияж героиням программы.

«Раздается звонок: «Алло, здравствуйте! Это Александр Рогов, знаете такого?». Я говорю: «Знаю». И он приглашает меня с ним поработать. А в этот день я как раз со стилистом расхламляла свой гардероб. Я сразу подумала: «Вот ведь зря выбросила тонну вещей!, - вспоминая, смеется Дина. - Первая реакция, наверное, было удивление и шок. И как раз в тот момент у меня был очередной творческий упадок. Я понимала, что мне скучно в профессии, у меня уже потолок в обучении, потолок в клиентах. Хотелось какого-то нового витка. И как раз в этот момент поступило это предложение».

Дина решила, что это то, что ей нужно, она согласилась. Главной ее задачей на программе было сделать финальный макияж героиням программы.

Работа Дины Беккер на программе стилиста Александра Рогова

Работа Дины Беккер на программе стилиста Александра Рогова

«Впервые я приехала на площадку программы – тогда еще снимали в ТЦ «Мега» – и у меня сразу был шок. Все выглядело совсем по-другому, нежели по телевизору: какие-то люди суетятся, все такое маленькое».

Сотрудничество обоим понравилось. И в итоге Дина приняла участие и в следующих сезонах программы с Александром Роговым. Так, в 2019 году в шоу «Рогов в городе» (16+), в рамках которого Александр ездил по городам России и подбирал их жительницам модные образы, визажист представляла Казань, где она жила некоторое время. А в 2021 году она приехала в Москву уже на съемки программы «Рогов в деле» (16+).

Был случай истерики у героини

Съемки программы проходят за несколько дней. Бьюти-команда обычно начинает работать перед финальными кадрами. Съемочный процесс продолжается 11-12 часов.

«Это не утомительно, это наоборот… Знаете, такое ощущение на драйве, как будто чего-то эдакого хлебнул. И потом еще несколько дней с этом зарядом и живешь. Для меня это такой вдохновляющий процесс, что я готова и в 15 съемках подряд отсниматься за всех одна».

Атмосфера на съемках, по словам Дины, расслабленная, дружественная, но в тоже время очень рабочая.

Атмосфера на съемках, по словам Дины, расслабленная, дружественная, но в тоже время очень рабочая

«Вообще мне кажется, что любая атмосфера зависит от капитана корабля. У Саши очень классная команда: все ребята открытые и очень сплоченные. Мы и посмеяться успеваем, и хорошо сделать свою работу. Самое кайфовое в процессе – видеть преображение в моменте: мы же тоже героев не видим в законченном образе. И когда ты видишь реакцию человека на свое обновленное отражение в зеркале – это такие мурашки! Какая там усталость или скука! Это клево!».

На программу присылают огромное число заявок: кто-то хочет просто засветиться, кому-то просто делать нечего. Но команда Александра отбирает именно тех, кому это действительно необходимо.

«Девочки иногда пишут, рассказывают, как у них жизнь продолжает меняться. И ты понимаешь, что именно ей нужен был этот толчок. Например, одна из участниц не могла уйти от мужа, который и не разрешал чего-то и даже бил. И только после передачи она увидела свою жизнь со стороны. Она поняла, что можно и нужно жить по-другому. Что есть люди, которые ее поддержат. И я вот не знаю, как Александр это делает, как он их находит. Видимо есть какая-то внутренняя чуйка – ведь столько лет он работал с людьми».

Атмосфера на съемках, по словам Дины, расслабленная, дружественная, но в тоже время очень рабочая

В основном, все героини программы Александра Рогова положительно относятся даже к самым кардинальным переменам в себе и плачут от счастья.

«Хотя был такой случай, когда у героини случилась прямо истерика. Она не хотела челку, а ей ее обрезали. Она ревела, ревела, ревела. Ей объяснили в начале программы, для чего ей эта челка, потом показали, как за ней ухаживать. И она вроде бы поняла, но… А в дальнейшем, после программы, она так и оставила себе такую прическу с челкой. Героини понимают, что пришли к профессионалам, что хуже им явно не сделают».

Оказывается, плачут на съемках не только участницы.

«Да я каждый раз реву! Особенно, когда был проект «Рогов в студии» и преображались парочки. Например, на передачу обратился мужчина: мол, жена стала такая зачуханная. И когда видишь, как мужчина по-новому смотрит на свою женщину, а она наблюдает его реакцию – там просто такие мурашки! Там такие лав-стори происходят! Помню, один мужчина пригласил музыкантов, песню ей спел. И вот стоят они вместе, поют, обнимаются. А ты смотришь на них и думаешь: «Обалдеть, что могут творить новая одежда и макияж!». Конечно, помимо внешности Саша энергетически и психологически раскачивает участниц. И ты видишь, как искреннее он делает это!».

Александр Рогов переодевает и своих сотрудников

Дина говорит, что персонал программы, например, звукооператоры, звукорежиссеры, работают в своей обычной одежде. А для тех, кто в кадре, Александр Рогов со своим стилистом-ассистентом подбирают и утверждают определенные образы.

Дина Беккер откровенно рассказала о шоумене и участии в его программах Фото: личный архив героев

«В самый первый съемочный день мне выбрали блузку цвета фуксии, даже, скорее, неоново-фуксичную. Вся команда была в очень спокойных тонах, а я одна «вырви глаз». С тех пор все смеются, каждый раз предлагая одевать меня в фуксию. Конечно, лично я так в жизни бы не оделась. Это некий выход из твоей зоны комфорта. Но ты же работаешь в команде. И когда в конце делают финальный снимок, то ты понимаешь, что со всеми смотришься гармонично».

По словам Дины, раньше перед утверждением финального образа они примеряли несколько нарядов.

Для тех, кто в кадре, Александр Рогов подбирает образы Фото: личный архив героев

«И Александр давал некую обратную связь: «Вот здесь этого не хватило, тут этого не хватает». И ты волей-неволей получал некую консультацию. А вот в проекте «Рогов в деле» ты уже сам себе подбираешь образ. А он только утверждает».

Поэтому в этот раз перед вылетом в Москву на съемки Дина вместе с ижевским стилистом прошлась по магазинам, сфотографировала несколько образов и отправила снимки на согласование к Рогову. Он посоветовал еще скомпоновать вещи и в итоге утвердили совсем другой образ.

«Дин, ты отлично красишь возрастных!»

На передачу Дина привозит свою косметику и свои инструменты. Определенных рекомендаций по их выбору нет.

«Главное, чтобы косметика была качественная, чтобы ничего не случилось с героем программы. Я подбираю универсальные продукты, в которых уверена. Помню, когда начинала работать, брала на выезды все, что только можно. Сейчас я умещаю все в три косметички. То есть, полчемодана занимает косметика, полчемодана занимает одежда. Полчемодана – это немного!» – смеется Дина. Себя она, кстати, красит на съемки сама. Уверяет, что для того, чтобы выглядеть на экране хорошо, есть свои особенно в макияже.

«Нужно матировать кожу лучше, чтобы лицо не блестело, как блин. Где-то нужно делать коррекцию теплее, чтобы не проявились потом серые пятна. Но при этом мода в макияже уходит в натуральность и естественность. А любой макияж камера съедает. Получается, чтобы получить на экране нюдовый макияж, мне приходиться красить и себя и героинь намного ярче, чем в обычной жизни».

Преображение участников программы обсуждается заранее. Александр Рогов спрашивает визажиста и парикмахера, что они хотят сделать.

«Он слушает нас, рассказывает, как он себе представляет образ. Но он дает нам свободу и шанс проявить себя, как профессионала. Конечно, иногда это зависит от выбранной одежды. Например, одевает героиню в какой-нибудь там нейтральный костюм. А потом в конце решает изменить его на нарядное платье. И тут ты, конечно, добавляешь красок и в макияж. Помню, у меня была героиня, которую перекрасили из белой в рыжую. Я сделала акцентные глаза и красную помаду. Муж у нее был в шоке: такую раскрашенную никогда не видел. А ей очень самой понравилось. Конечно, тренды меняются. И сейчас мы все больше делаем макияж в сдержанных тонах, в персиково-коричневой гамме. Мне нравится – такой макияж не перекрывает человека. Наша задача показать клиенту, что он и так красив. И буквально двумя взмахами кистей можно привести себя в сияющий вид».

Для тех, кто в кадре, Александр Рогов подбирает образы Фото: личный архив героев

При распределении героинь Дине Беккер для работы очень часто доставались взрослые женщины.

«Были передачи, когда участвовали мама с дочкой. И всегда Рогов мне говорил: «Дин, ну ты же отлично красишь возрастных». Да, лифтинг-макияж делать сложнее, поэтому это подтверждение моей авторитетности в этом вопросе, - улыбается ижевчанка. - Когда ты молод, тебя чуть подкрасить, и ты прекрасен. А для женщин в возрасте нужно все-таки думать, чтобы не переборщить. И, кстати, после таких передач ко мне стали больше записываться и приходить на макияж более возрастные клиентки».

За съемки платят деньги

Дина Беккер – владелица студии Beauty Guru, занимается производством косметики и одежды. И все съемки в передаче у Александра Рогова Дине оплачиваются.

«Размер зарплаты зависит от того, в скольких съемках принимаешь участие. Но для меня с учетом стоимости перелета до Москвы, проживания в отеле, денег на такси, все равно все выходило, образно говоря, в ноль. Для меня это не зарабатывание денег. Это интерес, вдохновение. Каждый раз, когда я опять погружаюсь в этот процесс, думаю: «Наконец-то снова!». Это непередаваемая атмосфера. Она суперрабочая: все четко, все собраны и все работают. После съемок еще несколько дней такой настрой держится».

Рогов всегда на позитиве

Александр Рогов не жесткий руководитель. Но при этом он всегда всех «держит в тонусе какими-то шутками, прибаутками, иногда легким матом».

«Он всегда на расслабленной, дружеской волне, но при этом может моментально поставить на место, если будут тормозить. Но не крича на людей, а говоря: «Это работа. Давайте, пожалуйста, соберемся и быстрее это отснимем».

По словам Дины, Рогов хороший психолог, он открытый, веселый и в некотором роде безбашенный.

Дина Беккер откровенно рассказала о шоумене и участии в его программах Фото: личный архив героев

«Меня восхищает его работоспособность. Вот я бы себя назвала неспокойным и достаточно таким работоспособным человеком. Но здесь я просто диву даюсь иногда! Проснулся, полетел куда-то, провел мастер-класс, улетел обратно в Москву. У него съемка на съемке. Это нескончаемый поток энергии! Он всегда на позитиве и с бешенной энергетикой. Он не просто стилист и шоумен, а еще человек, который грамотно излагает свои мысли, вовремя умеющий пошутить, с доброй, чистой, ровной энергетикой. Он не «ушлый», в нем есть человечность. Казалось бы, сколько лет в Москве, которая иногда накладывает на людей свой отпечаток. Но у Саши настолько большое сердце и человечность, что ни о каком снобизме речи и нет».

Кстати, Дина с Александром общается на «ты». Как и вся его команда.

«Конечно, я понимаю, что могу написать ему. Но есть какой-то внутренний барьер на вопросы, типа: «А как дела?..». Но по работе легко. Однажды ко мне обратился пиар-менеджер очень известной сети магазинов обуви. Попросил сконнектить с Александром. Я написала ему: «Саша, привет, с тобой хотят посотрудничать такие-то, но боятся тебе написать. Можно им к тебе обратиться?». И он: «Да, конечно, дай мой номер». Я скидываю скрин переписки менеджеру, и он просто прыгает от восторга».

Александр – известный человек, к нему постоянно кто-то подходит, хочет поговорить, сфотографироваться.

«И он всегда спокойно на это реагирует. Иногда, конечно, говорит: «Ребята, на самом деле я очень устал, давайте быстренько сфоткаемся и все». А так, он всегда в контакте с людьми».

Рогов мотивирует!

Александр Рогов, по словам девушки, один из главных мотиваторов ее жизни.

«Он мотивирует и вдохновляет меня, как человек. Я смотрю на него не только как на шоумена и работодателя, а в принципе, как на яркую личность. Я в пандемию пересмотрела все его интервью, где он откровенно рассказывает, как приехал в Москву, как проходил тайком на разные мероприятия, как подделывал лукбуки. Я понимаю, какой должна быть работоспособность, чтобы добиться результатов».

Сотрудничество понравилось и Дине и Александру Рогову Фото: личный архив героев

Она поняла, что не нужно зацикливаться на одном деле и терять позитивного настроя.

«Я смотрю, сколько у него проектов – и программа, и мастер-классы, и личные консультации, и магазины. И все они у него успешные. А еще вижу, что качественный продукт можно создать с реально классной командой. А классная команда зависит, собственно, от руководителя. Вижу, что Александр с утра до ночи в этой самой движухе, но при этом не теряет какого-то позитива. Это очень тоже вдохновляет!».

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