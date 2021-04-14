Труп мужчины нашли в выгребной яме под Ижевском

Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Ижевска
Накануне вечером, 13 апреля, в совхозе Медведево в выгребной яме был обнаружен труп молодого человека. Тело вмерзло в лед с песком, сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Ижевска.
Спасателей вызвали на помощь полицейские. Все вмести при помощи лопат, ломов и веревки они достали труп из ямы.
По предварительным данным, этого молодого человека ищут с декабря 2020 года.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют причины произошедшего.
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