Построят ли в Ижевске крематорий и будут ли расширять Западное кладбище?

Фото: предоставлено жителями района

Несмотря на то, что в Ижевске семь кладбищ – Южное, Северное, Нагорное, Хохряковское, Александровское, Кенское и Западное – для свободных захоронений открыто лишь последнее из них. Остальные работают в ограниченном режиме – там разрешены лишь родственные, воинские или вероисповедательные захоронения. Но хватит ли существующих земель? О том, планируется ли расширять Западное кладбище и построят ли в Ижевске крематорий, расскажет «Комсомолка».

ПОДБИРАЕТСЯ К ЛЮДЯМ

Западное кладбище находится в Ленинском районе. Рядом – коттеджный поселок «Радужный» и СНТ «Булычево», состоящее из 14 улиц. Большая часть владельцев домов живут тут постоянно. О соседстве с кладбищем они знали и раньше, но несколько месяцев назад у них появился повод для беспокойства – на территории «Западного» начали вырубать деревья. Жители садоогородов испугались – вдруг при расширении кладбища могилы окажутся буквально под окнами их домов!

«Если кладбище расширят, три последние улицы окажутся в санитарной зоне. Люди живут в этих домах постоянно, и они сделали себе скважины. Они опасаются, что из-за соседства с кладбищем в питьевую воду будет попадать всякая гадость», – говорит Мария, владелица огорода на СНТ.

На Западном кладбище вырубают деревья. Фото: предоставлено жителями района

«Если кладбище продлят в сторону СНТ, будут нарушены границы санитарной зоны», – отмечает в свою очередь один из жителей СНТ. Так, по нормам СанПиН расстояние от жилых домов до могил должно быть не менее 500 метров.

РАСШИРЕНИЕ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ

Тем временем, как позже сообщили местные активисты, в конце марта был подписан контракт между ведомствами: . Согласно документу, в течении 75 дней границы кладбища изменят в интересах жителей.

О том, что расширять территорию Западного кладбища не планируется, сообщили и в администрации Ижевска. Сейчас там проводится межевание, уточняются границы санитарной зоны.

Расширять территорию Западного кладбища не планируют. Фото: предоставлено жителями района

В данный момент запас земель на кладбище составляет 25 га, из них полностью готовы три гектара. Как отмечают в Службе благоустройства и дорожного хозяйства администрации Ижевска, в год на захоронения требуется около 3,5 га земли. Так, существующих земель хватит на несколько лет вперед. По данным ведомства, причин для волнений нет – каждому человеку после смерти гарантировано место для захоронения.

«В настоящее время ведутся работы по поиску новых участков для размещения кладбищ. <...>. Новые участки должны соответствовать требованиям, обеспечивающим санитарно-эпидемиологическое благополучие жителей как Ижевска, так и близлежащих муниципальных образований», – сообщили в муниципалитете.

На схеме при въезде на Западное кладбище обозначен участок для крематория. Фото: предоставлено жителями района

ПОСТРОЯТ ЛИ В ИЖЕВСКЕ КРЕМАТОРИЙ?

Вопрос о появлении крематория поднимался не раз – так, еще в 2015 году планировалось возобновить стройку, замороженную в 90е. По генеральному плану города, объект должен расположиться на территории Западного кладбища. Этот участок соответствует всем санитарным нормам – расстояние между объектом и жилыми домами должно составлять 500-1000 метров, а Радужный находится на расстоянии 1100 м от кладбища. Однако шесть лет назад вопрос остановили из-за протестов жителей - жители «Радужного» вышли на пикет против строительства объекта. Сейчас здание, которое предлагали использовать под крематорий, стоит в запустении.

«Он нам тут не нужен. Зачем? Чтобы дышать этим?» – поделилась жительница Радужного.

Здание, которое предполагали использовать для будущего крематория на Западном кладбище, стоит в запустении. Фото: предоставлено жителями района

Тем временем, при Минстрое Удмуртии создана рабочая группа, которая занимается вопросом, связанным с созданием крематория. В марте стало известно, что он может появиться в Сарапуле.

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