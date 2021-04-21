Расстрелявшего экс-сожительницу мужчину разыскивают в Ижевске

Сотрудники правоохранительных органов разослали ориентировки с его фото Фото: пресс-служба СУ СК по Удмуртии

По версии следствия, 20 апреля 2021 года 42-летний бывший гражданский супруг 37-летней погибшей зашел в магазин по улице Клубной Ленинского района в Ижевске, где его знакомая работала продавцом. В здании также находились покупатели, но несмотря на это мужчина выстрелил в женщину из огнестрельного оружия. Она скончалась на месте. Об этом сообщает сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемого, так как с места преступления тот скрылся на машине. Кстати, в сети распространилась ориентировка от МВД по Удмуртии. Судя по ней, мужчина скрылся с мета преступления на автомобиле «Дэу Нексия» песочного цвета.

Против жителя Ижевска возбудили уголовное дело. Сейчас допрашивают свидетелей и назначены все необходимые экспертизы. Очевидцы сообщают, что мужчина неоднократно привозил свою знакомую на работу в магазин.

Всех, кто владеет информацией о местонахождения предполагаемого преступника просят обращаться по телефону (3412) 50-06-48, 50-01-68 или 02.

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