Уроженец Ижевска стал креативным продюсером нового российского сериала «Афера»

Виктор Митрофанов Фото: instagram.com/viktor_mitrofanov

Виктор Митрофанов, уроженец Ижевска, стал креативным продюсером нового комедийного российского сериала «Афера» (18+). Первая серия вышла накануне 20 апреля.

Сейчас Виктор живет в Москве. А в Удмуртии он стал известен как участника команды КВН «Найди», которая представляла Ижевск в Премьер-лиге.

«Поздравляю всех причастных с премьерой! Бурятские авторы – лучшие авторы, даже немного лучше ижевских, но не факт. Чокаво!», - написал он у себя в «Инстаграм».

«Афера» – это комедийный сериал о жизни после карантина в российской глубинке. При чем, он выполнен в абсолютно новом жанре «киносторис». Зрители сами смогут выбирать как смотреть картину: эпизодами по 10-15 минут или цельным полнометражным фильмом.

Афиша сериала Фото: kino-teatr.ru

По сюжету сериала три брата - Ваня, Костя и Данила Поповы - держат в страхе всю деревню. И только в период карантина, жители могут отдохнуть от нападок мучителей. Когда же самоизоляция заканчивается, они решают не сообщать братьям об этом. Так и начинается афера, в которую втянуты 200 односельчан.

Главные роли исполнили Волохов Александр, Стеклов Данил, Гайдуков Артем.

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