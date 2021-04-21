Для прилетающих из Турции и Танзании жителей Удмуртии изменились правила въезда в страну Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор Удмуртии сообщает, что в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019» были внесены поправки. Они касаются, в первую очередь, жителей региона, которые прилетают домой из Турции и Танзании.

Согласно поправкам, прилетевшие из-за рубежа должны будет сдавать повторный тест на ковид в срок до 5 дней с момента въезда на территорию России. А еще повторно вносить результат исследования в единый портал Госулсуг через форму «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации».

Отмечается, что интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток.

Напомним, 15 апреля авиасообщение с Танзанией и Турцией пришлось временно закрыть из-за нестабильной ситуации с коронавирусом в этих странах. До 1 июля жители России не смогут вылетать из страны по этим направлениям. В связи с этим, в своем большом материале «Комсомолка» ответила на вопрос: смогут ли жители Ижевска вернуться из Турции после 15 апреля?

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