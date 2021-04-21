Хотела спастись, но не успела: что известно о жительнице Ижевска, которую застрелил бывший муж

Убийство произошло в магазине на ул. Клубной в Ижевске посреди бела дня в присутствии покупателей Фото: Анастасия Захарова

20 апреля в одном из магазинов Строителя в Ижевске произошло жестокое убийство – одну из продавщиц застрелил бывший муж. Поймать убийцу не удалось – мужчина запрыгнул в машину и уехал. Как и из-за чего произошла трагедия, расскажет «Комсомолка».

ПИЛ И БИЛ

Екатерина (имя изменено - прим. ред.) и ее муж жили в доме в Строителе уже пять лет. Жили в гражданском браке, вместе воспитывали детей Кати от первого брака – 9-летнего сына и 16-летнюю дочку. Екатерина работала в магазине на улице Клубной – по словам коллег из соседних магазинов, муж каждое утро привозил ее на работу, приезжал вечером, да и в течение дня мог заглянуть. Казалось, что в семье все было прекрасно. Но только – на первый взгляд.

Люди, которые знали семью лучше, рассказывают совсем другие истории. Мол, и ссоры в семье бывали, и даже до рукоприкладства доходило – мужчина нет-нет, да и избивал Катю, рассказывают знакомые. Кроме того, он частенько выпивал и даже приставал к падчерице. Когда женщина об этом узнала, поняла – так больше продолжаться не может. Она поняла, что нужно уходить от сожителя, спасаться, пока не случилась настоящая беда. По словам знакомых, она даже обращалась в полицию за помощью.

Пара жила недалеко от места работы женщины Фото: Анастасия Захарова

«На прошлой неделе она говорила, что написала заявление на него из-за избиений, - говорит соседка. – Тогда он пришел домой и с угрозами попросил забрать его. А когда она отказалась – вонзил ей в шею нож. К счастью, тогда серьезно она не пострадала».

СЛЫШАЛИ ХЛОПКИ

Убийство произошло вечером 20 апреля. Продавцы соседних магазинов и жители дома говорят, что накануне слышали два выстрела. Видимо, мужчина приехал к Кате - и выстрелил прямо на глазах у покупателей в магазине. А потом запрыгнул в машину и уехал прочь.

«Примерно в 17-45 произошло два хлопка, я не обратил на это внимания. Через пять минут выглянул в окно и увидел, что на первом этаже у магазина стоит толпа - люди активно жестикулируют, звонят по телефону. В это же время начали приезжать спецслужбы. Оперативники в 23:00 ещё работали», — поделился житель дома Роман.

Жители дома на ул. Клубной слышали хлопки Фото: Анастасия Захарова

На следующий день утром магазин на ул. Клубной не работал, хотя все соседние точки уже открылись (все магазины в этом доме открываются в 10:00). Чуть позже в магазин пришли работники, но отказались с нами разговаривать. Магазин закрыли вновь.

РАЗЫСКИВАЕТСЯ ПО ПОДОЗРЕНИЮ

В данный момент в Удмуртии ведется розыск подозреваемого в убийстве женщины. Его зовут Роберт Гильманов, он 1978 года рождения. Если вы видели этого мужчину, просьба сообщить по телефону (3412) 50-06-48, 50-01-68 или 02.

Роберт Гильманов. Фото: пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии

Ольга Авдеева, уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии, подтвердила, что у убитой были двое детей — дочь и сын. Сейчас они находятся в безопасности, но точное местонахождение не называет: преступник пока на свободе. Вопрос об опеке будут решать, когда убийцу задержат. У детей есть родственники, которые готовы их забрать.

Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом). Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от восьми до 20 лет с ограничением свободы на срок от года до двух лет, либо пожизненное лишение свободы.

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