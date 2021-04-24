ВИДЕО: балконная обшивка обрушилась на головы двух женщин в Ижевске

На двух женщин обрушилась балконная обшивка с дома в Ижевске, Фото: скриншот видео очевидцев, Рамир Алышов

23 апреля в социальных сетях Ижевска появилось видео очевидцев, как на двух девушек обрушилась балконная обшивка с дома на ул. Клубная, 44.

«А у девушки блондинки-то реально второй день рождения можно сказать. Такой штырь рядом воткнулся», — пишут в комментариях участники сообщества, где было опубликовано видео.

На кадрах две девушки поднимаются по лестнице в магазин, общаясь между собой. Дойдя до двери, на них сверху дома начинает обваливаться балконная обшивка. Пласты со штырями в прямом смысле «осыпали» женщин. Металлический длинный штырь воткнулся в нескольких сантиметрах от одной из пострадавших.

Как пишут очевидцы в комментариях, у одной из женщин повреждена нога.

«Но судя по изогнутому профилю входной двери, отделались легко! Можно сказать второе рождение», — заключает автор видео.

Как пояснил председатель Объединения советов домов Удмуртии Александр Евсеев, балконная плита относится к общедомовому имуществу и за её состоянием должна следить управляющая компания. А вот балконное ограждение — личное имущество собственника квартиры.

«Управляющая компания в данном случае должна с точки зрения безопасности уведомлять собственника о необходимости проведения работ. Ответственность за причинённый вред несёт виновник, которого, исходя из обстоятельств, может определить суд», — комментирует Александр Евсеев.

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