Здание бывшего педколледжа на Автономной в Ижевске планируют снести

Фото: со страницы главы Ижевска Олега Бекмеметьева в социальных сетях

Глава Ижевска Олег Бекметьев с депутатом Сергеем Кривоноговым и с коллегами из администрации обсудили обращения жителей Ленинского района. Так, в частности, горожане предлагают поставить объект для детского досуга на территории, где сейчас стоит бывший педколледж. Об этом он рассказал на своей странице в социальных сетях.

Согласно экспертизе, постройка на Автономной находится в аварийном состоянии.

«План у нас такой: передаем участок на баланс города, организуем снос аварийного здания, проектируем новый объект. Скажу сразу: это вопрос не одного года», - пишет Олег Бекмеметьев.

Отмечается, что построить школу или детский сад на данном участке нельзя по нормативам, земельный участок для этого не годится. Кроме того, рядом находятся трамвайные пути.

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