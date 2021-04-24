Сбившего насмерть дорожных рабочих водителя арестовали на 2 месяца в Удмуртии

Авария произошла 22 апреля в Удмуртии Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Можгинский районный суд вынес приговор мужчине, сбившему насмерть двух рабочих. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

23 апреля суд вынес приговор обвиняемому. Учитывая все обстоятельства: алкогольное опьянения, ранее судим за совершение аналогичного преступления, отбывает наказания, не имеет постоянного легального источника дохода, периодически не проживает по месту регистрации, привлекался к административной ответственности, суд постановил о заключении под стражу на 2 месяца до 22 июня 2021 года.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Напомним, авария произошла 22 апреля. 26-летний водитель сбил насмерть рабочих, которые в момент ДТП ремонтировали дорожное полотно. На них были светоотражающие жилеты и на месте установлены знаки о проводимых работах. После произошедшего виновник скрылся, но был найден и задержан.

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