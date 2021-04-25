Погода в Ижевске: до +15 и дожди

На этой неделе будет дождливо и пасмурно
Фото: Константин ИВШИН
Новая рабочая неделя будет пасмурной, дождливой и прохладной. Но солнышко у нас в душе. Поэтому не расстраивайтесь — когда-нибудь к нам придет лето. А «Комсомолка» на основе данных гидрометцентра России подробнее расскажет, какая погода будет на неделе.
В понедельник, 26 апреля, прогнозируется облачная погода с прояснениями. Температура воздуха составит +11 градусов.
Во вторник, 27 апреля, небо будет облачным. Столбик термометра поднимется до +13.
В среду, 28 апреля, пройдет небольшой дождь. Температура воздуха — +11 градусов.
В четверг, 29 апреля, тоже ожидается небольшой кратковременный дождь. На улице прохладно — всего +12 градусов.
В пятницу, 30 апреля, дожди продолжатся. Температура воздуха останется прежней — +12.
По предварительным данным, в субботу и воскресенье погода будет такой же. Только в субботу потеплеет до +15.
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