Мужчина выпал из окна 24 апреля на ул. Красноармейской в Ижевске

Мужчина упал с девятого этажа на семиэтажную секцию дома. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

В Ижевске 24 апреля в 19:05 выпал из окна мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Пострадавший выпал с девятого этажа дома на ул. Красноармейской. Он приземлился на семиэтажную секцию дома. На место происшествия приехали пожарные и спасатели, туда направили автоколенчатый подъемник.

Мужчине оказали первую помощь и передали его с помощью подъемника «скорой».

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