Души умерших преследуют ижевчанку и передают ей послания

Ижевчанка несколько раз видела души умерших: своего дедушки, который предупредил о болезни бабушки, и хозяйки съемной квартиры. Фото: Pixabay

На этот раз в выпуске проекта «Мистический Ижевск» мы расскажем вам не о таинственном доме, а об ижевчанке, с которой случаются загадочные и даже пугающие события. За последние годы они происходили с ней несколько раз - то по ночам к ней приходила душа умершей женщины, то давно погибший дедушка предупреждал во сне о предстоящих бедах. Подробности расскажет «Комсомолка».

КАЗАЛОСЬ, ЧТО В КОМНАТУ КТО-ТО ВОШЕЛ

Яна — сарапульчанка, но на несколько лет в поисках работы она переехала с мамой в Каракулино. Там девушка познакомилась с молодым человеком. Тот предложил жить вместе. Но это не устроило Яну, и она поставила условие: либо подавать заявление в ЗАГС, либо не съезжаться. Тогда пара решила пожениться. Но для начала молодые люди переехали в Ижевск и сняли квартиру в Строителе - в новое жилье влюбленные заехали в сентябре 2014 года.

Поначалу никаких странностей девушка не замечала: было слишком много суматохи из-за свадьбы. В марте Яна забеременела и стала проводить дома больше времени.

«Как-то утром проснулась и испугалась от того, что что-то мелькало около глаза. Думала, что показалось. Раньше в частном доме тоже порой отсвечивало, поэтому я привыкла, что по стенам могут мелькать тени. Но потом осознала, что здесь уже был пятый этаж. И деревьев под окном нет», — рассуждает Яна.

Девушка подумала, что ей могло померещиться от усталости. Но на душе все-равно было неспокойно. Ей казалось, что дома происходит что-то странное, что-то, что она не могла понять и объяснить. Чтобы справиться с тревогой, девушка завела кота. Но это не помогло.

«Однажды я проснулась посреди ночи и увидела над супругом какую-то тень - силуэт старухи. Женщина стояла над головой мужа и смотрела на него. Я испугалась, начала его будить, но он не просыпался. А когда я подняла голову вверх, ее уже не было», — вспоминает Яна.

Когда Яна рассказала о случившемся мужу, он не принял ее слова всерьез и сказал, что ей померещилось. Но вскоре ситуация повторилась - странная женщина пришла в дом еще раз, и снова ночью. Каждый раз при ее появлении Яна просыпалась от ощущения, что в квартиру кто-то вошел.

«Когда она появилась во второй раз, то сидела у мужа в ногах. Это точно была та же самая женщина, выглядела очень старой, - вспоминает Яна. - Муж не проснулся, но на утро сказал, что у него затекали ноги. Правда, он списал это на работу...»

После того, как в третий раз Яна увидела незнакомую женщину в коридоре, сомнений не осталось — из квартиры надо переезжать. Особенно, когда муж девушки поговорил с соседями и выяснил, что в квартире умерла женщина.

«Он поговорил с соседями и узнал, что раньше в квартире жила мама хозяйки, она умерла из-за болезней», - говорит Яна.

Несмотря на то, что никто не говорил, что умершая женщина была вредной или злой, уже весной пара переехала из Строителя.

ВЕРНУЛСЯ С ТОГО СВЕТА, ЧТОБ СПАСТИ

После истории с призрачной бабушкой семья переехала в квартиру на улице Пушкинской. Жилье снимали вместе с матерью Яны. На 20-й неделе беременности девушки в семью пришло горе: умер дедушка. На похороны Яну не пустили, мол, плохая примета для беременной ходить на кладбище.

После смерти дедушки бабушка рассказывала, что в доме было очень душно. И самой Яне показалось, что во время поминок на 40-й день дома было тяжело дышать.

А потом у Яны родился сын. И в первую же ночь после родов ей напомнил о себе дедушка.

«Ночью мне приснился сон. Все как в тумане белое-белое. Я понимала, что нахожусь в палате, но почему-то все было как в тумане. Ребенка рядом не было. Я его искала на кровати, все его нет. Я его искала, кричала, и тут появился дед — сидел на стуле возле моей кровати. Рядом стояла его сестра, которая умерла на год раньше. У меня паника. Он кричал имя бабушки и предупреждал про ноги. Сначала у меня промелькнула мысль, что он хотел на внука посмотреть. Когда он закричал, я проснулась. Сын спал рядом, все нормально», — вспоминает Яна.

Своим криком девушка перебудила половину палаты. Позже выяснилось, что в эту ночь дедушка снился еще и ее маме.

Оказалось, что сон был вещий: бабушка как раз жаловалась на больные ноги. Вскоре у нее обнаружили тромбы. Ее вылечили, и теперь у нее все хорошо.

ПРИХОДЯТ, ЧТОБ ПРЕДОСТЕРЕЧЬ

Финалист 14-й битвы экстрасенсов Ирина Богданова не видит ничего странного в обеих ситуациях. В Строителе, по мнению эксперта, к девушке приходила душа умершей женщины, которая раньше тут жила. В большинстве случаев они безопасны.

«Здесь пожилая женщина приходит и беспокоит именно мужчин, так как она не привыкла к ним. Он для нее посторонний, и она пытается убрать его с ее территории. Возможно это так. А возможно, душа шла на контакт, то есть что-то было нужно», — говорит Ирина Богданова.

По словам эксперта, души приходят в течение года после смерти. Потом перестают беспокоить окружающих.

Что касается сна дедушки, в этом тоже нет ничего необычного. Часто умершие родственники оказываются в мире, где больше информации. Поэтому они возвращаются, чтобы предупредить близких, оставшихся в живых.

«Души часто приходят. Более того, многие переживают, что не видят родственников после их смерти. Многим важно узнать, как они там. Ушедшие члены семьи предупреждают о болезнях, неприятностях. Важно уметь услышать эту информацию», — говорит Ирина Богданова.

*Имя изменено по просьбе героини — прим. ред.

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