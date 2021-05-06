Счастье в подарок: ижевчанин собирает велосипеды и бесплатно отдает их детям

Благодаря Марселю, дети теперь могут ездить в школу и кружки на своем транспорте, Фото: предоставлено героями

У Марселя Кузнецова очень необычное хобби – он ремонтирует и собирает велосипеды. Готовых «железных коней» ижевчанин дарит детям из малообеспеченных семей – на его байках гоняют ребята из Сарапула, Воткинска, Кеза и других уголков Удмуртии. Подробности трогательной истории расскажет «Комсомолка».

ВКЛЮЧИЛСЯ В ПРОЕКТ

С велосипедами Марсель работал давно – в свободное от работы время ремонтировал их, искал детали, колеса. В декабре 2020-го он узнал об акции «Велодобро», которая она стартовала в Казани. Участники приносят свои старые и сломанные велики, а мастера их собирают, ремонтируют, а после отдают семьям, которые просто не могут позволить себе дорогостоящую покупку.

Организаторы проекта связались с Марселем и предложили ему запустить акцию в Удмуртии. Он, подумав, согласился. Ижевчанин, прежде не занимавшийся благотворительными проектами, переживал, что не будет отклика. Однако организаторы успокоили его, пообещали помочь и убедили участвовать.

МАЛЕНЬКИЕ ЧУДЕСА

За первые же недели он смог помочь сразу трем семьям – к новому году дети получили велосипеды, собранные из старых байков. И – пошло-поехало! Об акции стали узнавать жители. Все больше людей находили его «ВКонтакте», приносили старые велосипеды и комплектующие, все больше ребятишек получали в подарок собранные байки. И пусть не всегда они выглядели «будто только что с витрины», но все исправно служат своим владельцам!

Кстати, работает ижевчанин один и совершенно бесплатно. Чаще всего велосипеды развозят по Ижевску, но бывает и так, что двухколесные отправляются на другой конец республики.

Сейчас Марсель ищет себе помощника-волонтера, Фото: предоставлено героями

«Да, они не всегда выглядят как новые. Но для тех, кто нуждается, это не имеет значения. Бывали случаи, когда мамы детей отказывались, так как они не выглядели, как им хотелось бы. Видимо, не так уж и нужен был», — делится Марсель.

«Не у всех есть машины, чтобы приехать в Ижевск и забрать готовый велосипед. Поэтому через своих знакомых ищем попутчиков, кто может завезти подарок», – говорит наш герой.

ПОПРОСИЛА ВЕЛОСИПЕД ДЛЯ БРАТИКА

Одной из участниц акции стала 13-летняя Карина. Она написала Марселю в соцсетях и попросила велосипед для младшего брата.

Семья Карины живет в СНТ «Октябрь» Завьяловского района. До ближайшей школы – три километра. Добираться непросто: есть лишь сезонный автобус с неудобным графиком. Так что мальчик давно просил свой велосипед – пока в семье был лишь один на двух детей.

«У нас работает только папа. Велосипеды дорогие и купить второй мы просто не могли», – рассказывает Инна, мама ребят. – После того, как Карина написала организаторам, ей ответили, что постараются помочь. Честно говоря, поверила не сразу...»

Мастерская, в которую можно принести велики и запчасти, находится в Ижевске, на Азина, 244, Фото: предоставлено героями

Однако спустя какое-то время, когда история уже забылась, у Инны зазвонил телефон.

«Ваш велосипед готов», — прозвучал в трубке голос Марселя.

«У ребенка не было предела эмоциям. Он был готов прямо по сугробам ехать», — смеется женщина.

Сейчас Инна и сама подключилась к акции «Велодобро» – семья собирает детали и старые байки со всего СНТ.

«Сейчас сложное время. Хороших людей не так много. И жить просто дорого. Такие акции помогают верить во что-то хорошее. У моих детей, например, стало идеей фикс помогать другим получить железного коня», – говорит она.

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