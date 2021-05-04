Юная шахматистка из Ижевска стала второй на первенстве России среди юниорок

Фото: Анастасия Домченкова

Юная шахматистка из Ижевска Мария Носачева заняла 2-е место на первенстве России среди юниорок до 21 года. Она улучшила свой результат предыдущего года - в 2020 году Маша заняла только 7-е место.

В этом году Мария не проиграла ни одной партии. Она стала единственной, кто сыграл вничью с победительницей первенства Анной Афонасьевой из Калужской области. Бронзовую награду в соревнованиях юниорок завоевала Екатерина Гольцева из Нижегородской области.

Фото: Анастасия Домченкова

Мария тренируется под руководством Руслана Поняева, тренера спортивной школы по шахматам имени С. Ф. Ощепкова

Напомним, первенство России по шахматам в старших группах прошло с 20 по 30 апреля. Соревнования проходили по швейцарской системе в 9 туров.

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