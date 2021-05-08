Кусают, жалят, отравляют: какие из опасных для человека растений и животных есть в Удмуртии

Чем опасны обитатели лесов и полей Удмуртии? Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Весной и летом нас тянет на природу, но любителей прогулок и пикников могут поджидать неприятные сюрпризы: кусачие, заразные и ядовитые. Рассказываем, каких растений и животных следует опасаться дачникам и туристам в Удмуртии.

РАСТЕНИЯ И ГРИБЫ

Ландыш майский – хрупкий, нежный цветок, часто встречающийся в садах и скверах. Но не все знают, что он очень ядовит, причем, как в свежем, так и в высушенном виде. Часто отравление получают дети, которые по незнанию собирают и едят ярко-красные ягоды ландыша. Если вовремя не оказать помощь тому, кто наелся таких ягод, у него начнутся серьезные перебои в работе сердца.

Ягоды ладныша Фото: pixabay.com

Борщевик Сосновского когда-то был завезен в Удмуртию с Кавказа как перспективная силосная культура. Но оказалось, что он не годится на корм животным, более того, вызывает у людей сильные ожоги при контакте сока растения с кожей. Коварство борщевика в том, что сразу действие его яда не проявляется – ожог происходит лишь тогда, когда сок подвергается воздействию солнечного света. В настоящее время борщевик Сосновского захватывает все новые территории, вытесняя исконную флору, и пока меры борьбы с ним приносят лишь временный результат.

Борщевик Сосновского Фото: pixabay.com

Бледная поганка относится к семейству мухоморов. Этот гриб встречается в Удмуртии крайне редко и даже занесен в Красную книгу, но, тем не менее, грибники могут с ним встретиться. Бледная поганка очень токсична. Даже здорового взрослого человека она может убить за считанные часы, а если такой гриб попадет в корзину со съедобными грибами, яд способен распространится и на них.

Бледная поганка Фото: pixabay.com

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ

Обыкновенный шершень и выглядит-то устрашающе – оса размером около 3 см! – вряд ли кто-то захочет брать его в руки. Однако наступить по неосторожности на сидящее насекомое можно. Жалит шершень очень больно. Его яд может вызывать сильную аллергическую реакцию. Бывали даже случаи гибели людей от анафилактического шока.

Шершень Фото: pixabay.com

Обыкновенный крестовик – довольно крупный паук, один из немногих в Удмуртии, челюсти которого способны прокусить кожу человека. Яд этого паука не смертелен, но вызывает сильный отек и боль. Опять же, опасны укусы пауков для аллергиков. И так же, как любое другое животное, крестовик не станет нападать на человека первым. Более того, пауки предпочитают активной обороне бегство – они экономят свой яд, который является не только средством умертвить добычу, но и пищеварительным ферментом.

Крестовик Фото: pixabay.com

Иксодовые клещи, главным образом, таежный, встречаются в Удмуртии в изобилии. Кровососы не опасны сами (разве что, их массовое присасывание может сильно ослабить животное или человека), а вот клещевой энцефалит, который они переносят, – часто бывает смертелен, так как поражает головной мозг. Кстати, клещи – не насекомые, как многие привыкли считать, а паукообразные.

Клещ Фото: pixabay.com

ХОЛОДНОКРОВНЫЕ

Обыкновенная гадюка – в Удмуртии не редкость. Она предпочитает влажные низины, но встретить ее можно и в лесу, и в поле. Первой она на человека никогда не нападет, но если гадюку начать ловить или наступить на нее, она укусит. Взрослый здоровый человек от такого укуса не умрет, но угроза для жизни ребенка, пожилого или имеющего хронические заболевания человека может возникнуть. Кстати, гадюки в Удмуртии имеют очень темную окраску – характерный зигзагообразный узор на их спине почти не виден, так что их легко спутать с безобидным ужом. Однако у ужа есть явный отличительный знак: желтые пятна на затылке.

Гадюка Фото: pixabay.com

Серая жаба – герой множества народных мифов. Кто в детстве не боялся заполучить от нее бородавки на руках? Только никаких бородавок амфибия, разумеется, не вызывает. Но секрет ее кожных желез очень ядовит, так что не стоит позволять детям брать жабу в руки. Через кожу яд не проникает, но при попадании в желудок вызывает тяжелое отравление. Яд жабы – это защита от хищников и болезнетворных бактерий.

Серая жаба Фото: pixabay.com

ЗВЕРИ БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ

Крупные млекопитающие – волки, рыси и бурые медведи – в Удмуртии водятся, хотя видеть их доводилось не всякому. В основном эти звери избегают человека и сами уходят подальше при его приближении. Опасность может представлять только самка, охраняющая детенышей, либо подраненное животное. Случаи нападения на человека крайне редки, но единичные все-таки есть, например, в ноябре 2019 года Медведь загрыз жителя Воткинска – позже в теле хищника обнаружили дробь, которая его, очевидно, и разозлила.

Бурый медведь Фото: pixabay.com

А вот более реальную опасность представляют лисицы. Сами по себе они не могут причинить человеку ощутимый вред, но являются частыми переносчиками бешенства – на сегодняшний день это заболевание неизлечимо. Поэтому если вы увидели слишком близко подбежавшую к человеческому жилью лису, ни в коем случае ее не трогайте и не подпускайте к ней домашних животных – именно из-за бешенства лесные звери чаще всего теряют осторожность.

Обыкновенная лисица Фото: pixabay.com

Кроме того, серьезную опасность представляют самые маленькие представители млекопитающих в Удмуртии. В наших лесах обитает множество грызунов. Наиболее многочисленны красная и рыжая полевки, а также лесная мышь. Эти милые зверьки переносят неприятную инфекцию – геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Как правило, люди не умирают от этой болезни, но при отсутствии своевременного лечения можно остаться инвалидом. Заразиться можно при контакте с фекалиями животных, поэтому особую внимательность нужно сохранять во время весенней уборки на садовом участке.

Полевка Фото: pixabay.com

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.