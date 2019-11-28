Медведь загрыз жителя Удмуртии

СЕГОДНЯ 10:05 2019-11-28T10:33:52+03:00

Его тело нашли около берлоги зверя

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В Воткинске (Удмуртия) нашли тело мужчины, которого загрыз медведь. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- 26 ноября в полицию обратился сын потерпевшего с сообщением о том, что отец ушел на охоту и не вернулся. В ходе поисков мужчину нашли в лесополосе вблизи деревни Кленовая у берлоги медведя со значительными телесными повреждениями, - сообщает пресс-служба.

Мужчине было 57 лет. На данный момент полицией проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU