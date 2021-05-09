Рисунки художницы из Ижевска Ефросиньи Анисенковой украсили новую коллекцию одежды от Александра Рогова Фото: личный архив героев

1 мая бренд известного стилиста и телеведущего Александра Рогова анонсировал выпуск футболок с эксклюзивными принтами. Пастельных девушек-единорогов для новой коллекции создавала иллюстратор из Ижевска Ефросинья Анисенкова. Художница рассказала «Комсомолке» об опыте работы со стилистом и почему опытной девушке до сих пор страшно высылать эскизы заказчикам.

Написал в личные сообщения

О том, как Ефросинья пришла в сферу фэнш-иллюстраций мы писали ещё 4 года назад. Тогда девушка готовила дипломную работу, рисовала для Лондонской галереи и заграничных брендов одежды.

В марте этого года ее заметил российский стилист и дизайнер Александр Рогов. День, когда ей пришло сообщение, она очень хорошо помнит.

Фото: личный архив героев

Ефросинья проснулась и решила проверить инстаграм. Там её ждали сразу два сообщения с двух страниц стилиста.

«Он написал, что у него есть предложение по работе. Не хочу ли я посотрудничать? Я офигела и впала в ступор. Не понимала, что это на самом деле произошло. Это круто, мощно», — рассказывает героиня.

Художница долго думала, как ответить, что написать, волновалась, а нужные слова терялись. Но она собралась, пришла в себя и дальше все пошло хорошо.

Полная свобода творчества

Стилист и Ефросинья общались на другой платформе. Заданием было пофантазировать о новом персонаже бренда — Юнирог (игра слов от англ. Юникорн — единорог и фамилии стилиста — прим. ред.). Нужно было его обыграть персонажа, придумать, как бы он мог выглядеть. Ограничений никаких не было — девушке дали полную свободу. И Ефросинья не стала уходить от своего стиля.

«Мне хотелось создать воздушный, нежный образ в пастельных тонах и изобразить девушку-единорога, создать волшебный мир вокруг неё. Девушки — это мой ключевой персонаж в иллюстрациях», — поясняет выбор стиля художница.

Фото: личный архив героев

Фото: личный архив героев

Фото: личный архив героев

На разработку итоговой версии рисунков ушло примерно 4 недели: неделю на подготовку эскизов, ещё неделю на обсуждение, подбор цветов и дальше оцифровка, подготовка к печати. Всего вышло 3 футболки с 3 разными иллюстрациями ижевчанки. Несмотря на большой опыт сотрудничества с известными брендами, Ефросинья все равно переживала перед тем как отправить эскизы. Она объясняет, что в мире моды у всех совершенно разное видение. И вдруг эскизы окажутся не тем, чего хотели дизайнер — самокритика есть у всех творческих людей, даже если рисунки нравятся, все равно волнуешься и переживаешь.

Любое слово — супер

Тем не менее, замечаний со стороны Александра Рогова не было, только очень много хвалил и говорил, как круто.

«Общение проходило хорошо. Александр показался приятным и открытым. Он полностью доверял мне, так как обратился именно ко мне как к иллюстратору и знал, чего ожидать, видел мой стиль», — делится художница из Ижевска.

После окончания работы, Александр продолжает поддерживать и следить за работами иллюстратора Ефросинья Анисенковой — отправляет реакции, пишет «Супер!». По словам девушки, это вообще любимое слово дизайнера.

Фото: личный архив героев

А для девушки сбылась её маленькая мечта, ведь за Роговым она следит примерно с 2010 года, когда ещё школьницей наблюдала за работами Александра.

Футболки уже доступны на сайте бренда Rogovshop, стоимость одной — 4 500 рублей

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