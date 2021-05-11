ТОП симптомов, при которых срочно нужно провериться у врача

«Комсомолка» рассказывает, что поможет определить точный диагноз Фото: pixabay.com

Бывает, что голова, спина или колени начинают болеть без видимой на то причины. «Ну ладно, пройдет», - думают в таком случае некоторые люди, отмахиваясь от тревожных симптомов. Иногда боль действительно отступает, но бывает и так, что она возвращается и становится сильнее.

Неправильное решение в этом случае – уповать на «авось» или заниматься самолечением. Куда надежнее обратиться в этом случае к врачу – к профильному, либо же терапевту, который сможет направить к нужному специалисту.

Но бывает и так, что даже врач при первом осмотре не может точно определить причину боли. И в этом случае назначается тщательное обследование – например, магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ).

И есть несколько симптомов, при которых сделать это нужно обязательно.

- Постоянная головная боль, головокружения, шум в ушах или резкое падение зрения;

- Боли и отек в области позвоночника и суставов;

- Тяжесть и беспричинные боли в области груди, затрудненное дыхание;

- Судороги;

- Боли в животе, беспричинное похудение;

При этом пройти обследование возможно бесплатно, по полису ОМС, даже в частных клиниках.

ПОДРОБНЕЕ О ТОМ, КАК ПРОХОДИТ ОБСЛЕДОВАНИЕ.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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