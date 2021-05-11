Заведующая отделением медицинской профилактики РКДЦ в Ижевске ответит на вопросы горожан про гипертонию Фото: pixabay.com

В Удмуртии с 11 по 21 мая пройдет декадник, посвященный профилактике артериальной гипертонии и повышению осведомленности о факторах риска развития этого заболевания. Он будет приурочен ко Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией, который отмечается во вторую субботу мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Одним из мероприятий в рамках декадника станет прямая линия с заведующей отделением медицинской профилактики профилактики РКДЦ Светланой Шабардиной. Врач с 09:00 до 15:00 часов 21 мая ответит на вопросы горожан по телефону 8 (3412) 68-37-86.

«Повышенное артериальное давление или артериальная гипертония - самый грозный фактор развития инфаркта миокарда и мозгового ишемического инсульта. По данным статистики, около 45% больных людей не знают, что они имеют высокие цифры артериального давления. Причиной является отсутствие у артериальной гипертонии явных симптомов, поэтому её называют «тихий убийца». Выявить гипертонию возможно только при достаточно частом измерении артериального давления с помощью тонометра», - предупреждает минздрав.

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