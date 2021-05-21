Ижевчанка о муже-чехе: На первое свидание пригласил в винный погребок

Поженились ребята в ноябре 2017 года. Фото: предоставлено героиней

В далеком 2006 году ижевчанка Оксана уехала учится в Чехию. Через 6 лет после переезда она познакомилась с будущим мужем. Как развивались их отношения и что бывшую ижевчанку удивляет в этой стране – в новом выпуске проекта «Комсомолки» «Замуж за рубеж».

Уехала в Чехию учиться

Оксане 38 лет. Впервые в Чехию она попала в 2003 году, по студенческому обмену.

«Мне было немного страшно, хотя мы ехали группой в 10 человек, непривычно. Там было все не так и поэтому интересно. Я вообще до этого никуда не ездила, даже на море не была», - вспоминает девушка.

Впервые в Чехию Оксана попала по студенческому обмену

Через три года она решила окончательно переехать в эту страну, поступила в докторантуру на специальность «Русский язык» и в бакалавриат на специальность «Чешский язык для иностранцев».

«Я поняла, что обучать русскому языку иностранцев – очень интересно и сложно. Это, с одной стороны, постоянный вызов для учителя – заинтересовать, мотивировать, вдохновлять, а с другой стороны – огромная радость и гордость за успехи учеников», - уверяет Оксана.

Познакомились на сайте знакомств

С Михалом она познакомилась в конце 2013 года. Ее подруга уговорила зарегистрироваться на сайте знакомств – именно там ребята и нашли друг друга. Они долго переписывались по интернету. А потом решили, что пора увидеться лично. Михал пригласил ее в винный погребок.

Оксана говорит, что, как проходят свидания, зависит от конкретного человека.

«Некоторые дарят цветы, оплачивают счет в ресторане, некоторые сразу говорят, что платим пополам – здесь другая культура и большее влияние феминизма. Не помню, как мы оплачивали счет на первой встрече. Наверное, все же Михал. В остальные наши встречи либо мы делили счет пополам, либо платил он».

Михал показался ей очень интересным и начитанным человеком. И при личной встрече она убедилась в этом вновь. Но вот никакой искры с ее стороны не возникло. Поэтому они просто стали друзьями. Периодически общались, ходили в театр, в кино, в чайную, где играли в настольные игры.

«Оказалось, что у нас с ним много общих интересов. И в какой-то момент я осознала, что общаться и видеться с Михалом хочется все чаще и чаще», - вспоминает девушка. В итоге во время прогулки на рождественском рынке, где по чешской традиции видаются и тусят с друзьями и знакомыми, ребята решили стать парой. Они смотрели на богато украшенную рождественскую елку, пили глинтвейн и строили планы на будущее…

«Родители и друзья были счастливы, что я нашла своего человека и счастлива с ним. Думаю, что такая же реакция была и со стороны родных мужа – никакого негатива я не встретила», - уверяет Оксана.

Про свадьбу и новый паспорт

Поженились ребята в ноябре 2017 года, в замке. Вообще в Чехии принято проводить такие торжественные мероприятия именно в замках, ведь там отлично сохранилась средневековая архитектура.

Поженились ребята в замке

Оксане и Михалу пришлось собрать очень много бумаг.

«Я поменяла фамилию. И, естественно, нужно менять и паспорт. Но! Внутренний паспорт я могу получить лишь в России и по месту прописки, консульство имеет право выдать лишь заграничный паспорт. В России я не была с лета 2017 года, поэтому у меня загран на фамилию мужа, а внутренний паспорт считается не действительным».

После получения документа о гражданстве кроме чешского паспорта, Оксане надо оформить чешское свидетельство о рождении – она будет считаться чешкой, родившейся в России.

Аптеки и салоны красоты закрыты в выходные

После переезда в Чехию многие вещи ее удивили. Например, что люди там прилюдно очень смачно сморкались.

«Они очень экономят воду и отопление. Посуду многие моют, как в деревнях раньше: набирают в раковину воду и в этой воде моют всю посуду. Такая экономия была не из-за заботы об окружающей среде, а потому что вода очень дорогая, как и отопление. Во многих домах можно регулировать тепло батареи, так что ставится на самый минимум. В спальне у многих и вовсе нет отопления.

Первое время Оксану поражало, что магазины, аптеки, салоны красоты, да и вообще вся сфера услуг закрыты в выходные, а в будни открыты лишь до 17-18 часов. Сейчас, говорит, магазины и торговые центры начали работать и в выходные, и до позднего вечера.

«Хотя салоны красоты так и работают только по будням, лишь немногие открыты в субботу до обеда. Но! Пару лет назад правительство приняло закон, по которому в определенные праздничные дни должны быть закрыты все магазины!».

Оксана стала гражданкой Чехии

Ей было непривычно и особо раннее начало рабочего дня. Там многие начинают работать с шести утра! Лекции в университете начинались в 7:30. Поэтому и обед, например, в кафе подается с 11:00 до 13:00.

Оксана рассказывает, что раньше в Брно не было ни русских магазинов, ни русских ресторанов. Они появились лишь лет 10 назад. Теперь есть возможность побаловать себя и икрой, и пельменями, и даже творожными сырками – их чехи не додумались делать, хотя в той же Венгрии, например, сырки есть.

«Из еды мне первое время очень не хватало пельменей, пончиков, консервированных помидоров – чехи делают лишь огурцы, хотя помидоры выращивают и едят с удовольствием. Невозможно было купить свеклу (только на рынке), гречку. Последнюю теперь можно встретить в любом магазине, потому что все увлеклись правильным питанием», - рассказывает бывшая ижевчанка.

Ей нравятся традиционные чешские блюда – творожные кнедлики с клубникой (что-то типа вареников), утка с капустой и кнедликами, говядина с кнедликами и сметанным соусом.

«Из нелюбимых блюд в голову приходит лишь свиное колено, потому что очень уж жирная и тяжелая пища. И отмечу, что вся чешская кухня очень тяжелая и калорийная. А вот мужу нравится как русская, так и удмуртская кухня».

До пандемии по коронавирусу Оксана увлеклась бальными и латиноамериканскими танцами. Оказывается, в Чехии очень сильна культура балов, а занятия танцами являются во многих школах обязательными.

«С поздней осени и до середины весны проводятся балы, и почти каждый чех считает делом чести посетить хотя бы один бал», - уверяет девушка.

Переехали в свой дом

Оксана работает преподавателем в Университете им. Т. Г. Масарика

В конце прошлого года Оксана вместе с мужем и дочкой наконец-то въехали в свой дом в городе Погоржелице, до этого жили на съемной квартире. Говорит, снимать жилье очень дорого: цены на недвижимость сопоставимы с ценами в Германии, но зарплаты раза в три ниже.

«Даже Евросоюз уже заинтересовался этим вопросом, потому что купить квартиру без огромных денег невозможно. Мы взяли две ипотеки (одной нам не хватило), и еще мужу по наследству досталась квартира, иначе мы бы продолжали снимать».

Оксана работает преподавателем в Университете им. Т. Г. Масарика. Муж уже два года работает на атомной электростанции, в отделе, отвечающим за сроки эксплуатации как электростанции в целом, так и ее частей и деталей. Разговаривают они на чешском, но муж очень много русских слов понимает, иногда пытается что-то сказать по-русски.

«С моей мамой тоже пытается общаться на русском, но это больше чешско-словацко-русский диалект», - улыбается Оксана. Муж помогает по хозяйству, некоторые обязанности у них распределены – например, пылесосит только Михал, что-то делают по очереди.

У них есть дочка Элишка (русский вариант – Елизавета). В Чехии стараются поддерживать семьи с детьми. Конечно, выплачиваемые пособия не покрывают всех трат, но по сравнению с Россией они гораздо выше. В детский сад здесь нужно ходить с 6 лет обязательно – это считается подготовкой к школе. «Не настаивают на прививках, но в сад без прививок не возьмут. Абсурд в том, что шестилетнего в итоге все равно возьмут, потому что по закону ребенок должен посещать детский сад и готовиться к школе. Кстати, нашей дочери мы поставили все обязательные и рекомендованные педиатром прививки».

Оксана до замужества долго жила в Чехии, поэтому никаких новых традиций он не привнес. Она с удовольствием празднует католическое Рождество, делает рождественские венки и печенье, а также отмечает Пасху – печет пасхальную выпечку.

Ижевск – это экзотика

Оксана с мужем любят путешествовать. Шенгенская зона позволяет без проблем посетить многие страны и города, да и расстояния в Европе отличаются от российских просторов.

Михал один раз был в Ижевске. Ему понравилось все – для него это некая экзотика. Но не понравилось пиво. Для многих Чехия ассоциируется с этим пенным напитком. И оно, действительно, здесь высокого качества, в отличие, например, от Ижевска.

Оксана рассказывает, что ни разу не сталкивалась с негативным отношением к тому, что она из России.

«Русские здесь поддерживают друг друга. С помощью соцсетей организовываем встречи, мероприятия. Здесь много людей из Ижевска. По крайне мере, я знаю пятерых, кто переехал сюда жить», - уверяет Оксана.

В Чехии занятия танцами являются во многих школах обязательными

Но в Чехии существуют стереотипы про русских. И, увы, наши сограждане своим поведением его лишь укрепляют: ведут себя по-хамски к окружающим, персоналу, не зная ни английского, ни чешского, говорят только на русском и очень удивляются, что их не понимают. А русские девушки излишне вычурно одеваются и красятся.

«К счастью, в последнее время я наблюдаю и другую тенденцию. Например, наши девушки стали одеваться проще и в то, что удобнее. Ведь на шпильках очень сложно гулять по брусчатке, которая есть в центре почти любого города. Во-вторых, чешки начали следить за собой и одеваться не только в унисекс».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ижевчанка о замужестве с французом из Кейптауна: «Живем отдельно и общаемся на равных»

Ижевчанка о браке с бельгийцем: «Было ощущение, что из него выходили демоны!»