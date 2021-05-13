Ижевчанка о возлюбленном из Кейптауна: «Он каждое утро приносит мне кофе в постель»

Светлана и Джон живут в Кейптауне Фото: Личный архив

34-летняя Светлана не сразу влюбилась в красавца Джона – при первой встрече он показался холодным и отстраненным. А теперь он каждое утро приносит ей кофе в постель!

История любви ижевчанки и француза – в новом выпуске проекта «Комсомолки» «Замуж за рубеж».

Не понравились холодные глаза

Светлана (ее аккаунт в инстаграме) выросла и училась в Ижевске, а в 18 лет уехала из нашего города. Много путешествовала, жила в Италии. Однажды она решила поехать в Кейптаун (Южно-Африканская республика) – посмотреть на город, которым восхищаются все фотографы мира, на город, где снимаются самые известные рекламные ролики. Ведь это один из самых красивых по сочетанию природного ландшафта и света город. Здесь есть предзакатный «золотой час», когда становится нереально красиво...

Приехала и, что называется, пропала! Кейптаун – колоритный, с необычной энергетикой, где люди чувствуют жизнь по-другому. Ей нравились, что они доброжелательные, что улыбаются друг другу, что не хотят создавать другому человеку стресса. Светлана решила остаться в ЮАР. Английский язык она знала отлично, поэтому найти друзей здесь ей не составило труда.

Светлана влюбилась в Кейптаун Фото: Личный архив

На одной из вечерних дружеских посиделок она заметила красивого, статного мужчину. У него были какие-то нереально-голубые, но очень холодные глаза. Это был Джон. Пара перекинутых друг другу слов и все…

Но мужчина все чаще и чаще стал появляться в жизни Светы, они начали общаться, узнавать друг друга. Джону 36 лет. Он родился в Париже, но большую часть жизни прожил в Майями, потом переехал в Кейптаун. Он – известный международный диджей, работал вместе с американской певицей Ники Минаж.

«Круг его знакомых – звезды, которых мы наблюдаем по телевизору. Он иначе смотрит на людей и на жизнь. И для него открываться каждому встречному – нонсенс, поэтому он показался мне таким холодным», – вспоминает Светлана.

Сначала они просто дружили.

«Он мне стал больше и больше раскрываться, мы сблизились. Но здесь не так, как в России – что называется, встретились и погнали. Здесь нужно время – «дейтинг». И мы начали «дейтиться»: проводить время вместе, выходить на ужины. Уже не просто сидели и смотрели друг на друга, а держались за ручку, обнимались».

Воспринимают женщин на равных

Кейптаун – колоритный, с необычной энергетикой, где люди чувствуют жизнь по-другому Фото: Личный архив

Время шло, а подарков, цветов и подобных ухаживаний не было. А все потому, что у большинства европейцев этого не принято делать.

«Они воспринимает женщин по-другому, они выстраивают отношения на равных. Разделить счет за ужин – это нормально. Европейский мужчина не будет брать ответственность за то, что ты сегодня не поела. Ему не будет важно, во что ты одеваешься – в его голове такого понимания нет вообще», - уверяет Света.

А потом Джон стал приглашать девушку на ужины в дорогие рестораны, не разрешал ей делить счет пополам. Стал брать ее везде с собой, представлять друзьям и знакомым… В какой-то момент они поняли, что между ними больше, чем просто дружба. они влюбились в друг друга.

Конечно, Света рассказала обо всем родителям. Те без особого удивления отнеслись к другу-иностранцу их дочки. Ведь старшая сестра Светы вышла замуж за хорвата и уже 20 с лишним лет живет заграницей.

«Главное для них, чтобы он обо мне заботится, чтобы я была счастлива рядом с мужчиной, чтобы у меня было спокойное моральное состояние».

Кофе в постель по утрам

Пока о браке речь не идет – ребята вместе совсем недавно. Сейчас у них самый романтичный период в отношениях. Джон заботиться о Свете, каждый вечер ставит на прикроватный столик стакан воды на столик, а телефон кладет на зарядку.

Светлана и Джон познакомились у друзей Фото: Личный архив

«А я ведь об этом его не прошу. Он каждое утро приносит мне кофе в постель. Вот такая у него привычка», - улыбается девушка. Живут они пока раздельно. Светлана снимает в самом лучшем районе города, на побережье Кейптауна апартаменты.

«Кейптаун – один из самых дорогих городов по стоимости недвижимости. Ведь здесь любят отдыхать мировые звезды. Здесь спокойно можно прийти в бар и увидеть Леонардо Ди Каприо, который пьет свой мохито».

Девушка платит за комнату в 30 квадратных метров 65 тысяч рублей в месяц. Работает удаленно, пиар-менеджером в Медицинской академии в Москве.

«Независимо от того, где ты живешь, ты два раза в день оказываешься отключенным от электричества. Нет даже сотовой связи, потому что и вышки в это время тоже обесточены. А все потому что Южная Африка бесплатно поставляет электричество в соседние бедные страны».

Самое вкусное мясо в мире

За 1,5 года жизни в Кейптауне она поняла, что здесь самая вкусная еда, которую она когда-либо пробовала.

«Здесь люди избалованы мясом – оно лучшее, стоит недорого по сравнению с Европой и Россией, а качество какое-то сумасшедшее. Люблю мясо страуса – это самое полезное мясо, на вкус напоминает кровавую такую говядину. Мясо крокодила похоже на курицу с огромным количеством масла. Люблю шашлыки из куду (антилопы), зебры».

В каждое блюдо южноафриканцы любят добавлять специи. А еще это город текилы, которую здесь обожают. Здесь самое лучшее вино в мире, которое делают на более чем 350 виноделен.

Культ тела и толпы моделей

В Кейптауне все следят за своей фигурой Фото: Личный архив

А вот медицина в Кейптауне достойна высших похвал – именно здесь провели первую пересадку сердца. «Если говорить о государственной медицине, то, тут как и во многих других странах, все делается в порядке очереди, которая часто бывает длинной – неторопливость работников тоже играет роль». Ижевчанка рассказывает, что некоторые болезни здесь не лечат вообще, считают, что организм человека должен справиться сам. Они не убивают иммунитет антибиотиками и очень редко их используют. И Светлана, и Джон следят за своей фигурой – им есть на кого равняться. Ежегодно в Кейптаун приезжают сотни моделей, чтобы сняться для глянцевых журналов или в дорогих рекламных роликах.

«Утренние и вечерние пробежки – это норма в Кейптауне. Тренажерные залы здесь тоже самого высокого класса. А моделям дают скидки. Это зачастую даже прописано в контрактах, чтобы они повышали рейтинг зала, посещая его и держа свое тело – основной рабочий инструмент – в форме».

Кейптаун настолько колоритен разнообразием культур, что уже мало что кажется экстраординарным, уверяет девушка. Так, встретить на улице южноафриканку с огромными, чуть ли не метровыми ресницами – это нормально. Так они показывают, что могут себе это позволить.

Света, кстати до сих пор не может найти здесь идеального парикмахера, маникюриста и мастера по ресницам. Говорит, в России и Ижевске работают лучшие!

Здесь ижевчанка быстро нашла себе друзей Фото: Личный архив

А вот медицина в Кейптауне достойна высших похвал – именно здесь провели первую пересадку сердца.

«Если говорить о государственной медицине, то тут, как и во многих других странах, все делается в порядке очереди, которая часто бывает длинной – неторопливость работников играет свою роль».

Ижевчанка рассказывает, что некоторые болезни здесь не лечат вообще, считается, что организм человека должен справиться сам. Они не убивают иммунитет антибиотиками и очень редко их используют.

Любят ходить босиком и в шлепках

Летом в Кейптауне жарко, а вот зимой, когда ветер дует с неподалеку расположенной Антарктиды, Света готова ходить в шерстяных носках и теплом пуховике.

По словам девушки, здесь многие любят ходить босиком – она сама так нередко делает.

«Наблюдала такую картину: в элитном шопинг-центре, где продается Луи Витон, «Диор», «Армани», идет мужчина в дорогих джинсах, рубашке и босиком! Спокойно заходит в один из отделов и что-то там покупает».

Светлана уже 1,5 года живет в ЮАР Фото: Личный архив

В Кейптауне можно увидеть людей и в национальных одеждах, а также людей в холщовых мешках из-под картошки.

«Они живут в пещерах, на скале, в самом лучшем и дорогом районе города. Мы даже шутим на этот счет – у них лакшери-аппартаменты. Вот без шуток. Они голодают, разводят костры, но вид у них лучше, чем у меня».

По словам Светланы, некоторые люди живут прямо на улице. У ее дома, например, в палатке расположились 4 человека. Они просто живут и радуются жизни. Их прогоняют, а потом они снова приходят.

Отношение к детям и к животным

Подруги Светы рассказали ей, что в Кейптауне не принято женщинам рожать самим и кормить грудью.

«Но здесь особое уважение к молодым мама. Обычно, когда появляется малыш, мужчина окружает женщину заботой. Для них это важно. Но при этом уже через 3 месяца после рождения женщины выходят на работу. К детям относятся, как к равным, они для взрослых партнеры. Почти у каждого малыша здесь есть няня, потому что это дешево».

Здесь с большим уважением относятся и к животным.

Здесь с особой нежностью относятся к животным Фото: Личный архив

«Южноафриканцы не убивают насекомых, даже тараканов. Здесь царит культ природы. Считается, что это мы на их месте, что мы не имеем право их убивать. Они просто идут по своим делам, они тоже добывают себе еду. Здесь особая связь с животными. Они их чувствуют».

Ленивец из «Зверополиса» – это про служащих в Кейптауне

Ко многому в Кейптауне Светлана до сих пор не может привыкнуть. Например, к неспешности.

«Получить справку в законодательном органе – это просто надо набраться терпения всего мира. Они как ленивцы из «Зверополиса» (6+). В Южной Африке никуда не спешат. Например, результат от теста на коронавирус ты можешь не получить через два дня: «Ну, мы не успели, у нас выходные». В ресторане можно ждать официанта минут 30, просто потому что они стоят разговаривают – ну, заняты же люди».

По словам Светланы, ЮАР – это единственная страна, где во время локдауна по коронавирусу было запрещено продавать алкоголь. Потому что люди в деревнях начали напиваться до смертоубийственных драк. И в госпиталях были нужны места для больных ковидом, а не для раненных.

Про Ижевск и Россию

Джон не ухаживал за ижевчанкой так, как привыкли делать русские мужчины Фото: Личный архив

Джон никогда не был в России, но очень хочет здесь побывать.

«Я всегда рассказываю ему и своим друзьям про Ижевск, про Удмуртию. Про то, какие у удмуртов есть интересные обычаи. Рассказываю про Калашникова. Да у них просто мозг взрывается, когда они слышат про каких-то удмуртов – по их представлениям, в России живут только русские. Джон очень хочет приехать сюда», - улыбается девушка.

У многих европейцев, в том числе и у Джона, был стереотип о девушках из России – и он не самый положительный: в основном они просто красивые и им нужен муж, который их будет содержать.

«Они так и говорят про нас: папа работает, мама красивая. Быть просто красивой русской девочкой – зачем? Такая схема никому не нравится. Здесь за здоровые отношения. И пожив за границей, я никогда уже не смогу быть отношениях в России».

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