Реликтовые сосны и 300-летний тополь: ТОП-7 священных деревьев Удмуртии

Многим из деревьев Удмуртии по 200-300 лет Фото: pixabay.com

Многие народы издревле верили в магическую силу деревьев, особенно сильны эти верования были в Удмуртии. Сейчас уже мало кто помнит, каким деревьям поклонялись и что у них просили, но старожилы еще рассказывают о тех временах. «Комсомолка» решила показать читателям семь самых поразительных реликтовых деревьев Удмуртии.

СОСНА В ЕГОРОВЦАХ

Возможно, самая старая сосна в Удмуртии растет в Селтинсокм районе. Ее возраст может составлять около 500 лет, обхват ее ствола – больше 5 метров!

Сосна в Егоровцах. Фото: Алла Долганова

Считается, что когда-то тех местах стоял глухой лес, но затем там обосновались староверы из Нижегородской области. Они вырубили деревья и оставили только эту сосну, чтобы как громоотвод оберегала в грозу. Вскоре сосна-защитница стала священной, возле нее жители собирались по праздникам, у нее же просили помощи и благословения.

СОСНА В ЧАБИШУРЕ (СОСНА ИНМАРА)

В Увинском районе Удмуртии есть сосна, которая застала времена пугачевских восстаний. Она такая старая, что из ее семян уже успела вырасти настоящая сосновая роща неподалеку.

Сосна в Чабишуре. Фото: Алла Долганова

Когда-то дереву поклонялись язычники. Здесь молились верховному божеству удмуртов Инмару и даже приносили в жертву животных.

ЛИСТВЕННИЦА НОВЬЯ

В поселке Новый Воткинского района растет лиственница, возраст которой составляет более 200 лет. Она застала царские времена и рабочие поселения 30-х годов, пережила годы, когда в районе Гурьиного мыса был воздвигнут лагерный пункт №3 или, «Девятый барак». В 1995 году на этом месте поставили памятник «Вечная память жертвам репрессий 1941-45 гг.», а позже здесь нашли захоронения узников лагеря.

Лиственница Новья. Фото: Алла Долганова

РЕЛИКТОВАЯ СОСНА В ЗУРЕ

Еще одно знаменитое дерево-громоотвод растет в Игринском районе. По разным оценкам сосне в Зуре от 220 до 360 лет. Ее высота составляет 16 метров. Дерево растет недалеко от Митрофановского храма, открытого в 1845 году.

Реликтовая сосна в Зуре Фото: Архив КП

СОСНА ВОЗЛЕ БОЛЬШОГО КИЯИКА

Это одна из достопримечательностей Завьяловского района Удмуртии. Дерево удивительно тем, что имеет более десятка стволов. Издали его можно принять за иву.

Удмуртская сосна, дарящая силы, издалека больше похожа на лиственное дерево Фото: Надежда Имполитова

Никто не знает, сколько этой сосне лет, но местные жители говорят, что около 300. К этой сосне едут из самых разных регионов России, чаще всего это знахари, которые верят, что могут получить от дерева подпитку положительной энергией. Есть поверье, что стоит обнять сосну и просто постоять так несколько минут – и все тревоги и недуги уйдут.

ЧЕРНЫЙ ТОПОЛЬ В САРАПУЛЬСКОМ РАЙОНЕ

Редкий черный тополь в Сарапульском районе биологи Удмуртии обнаружили в начале 2020 года. Возможно, это самый большой черный тополь в Европе, а то и во всём мире! Обхват его ствола составляет почти 7 метров, а высота около 34 метров. Примерный возраст тополя может быть 290-300 лет.

Черный тополь Фото: Александр Кондратьев

ЧЕРНАЯ СОСНА, ИЛИ ЧЕРТОВО ДЕРЕВО

Эта сосна стояла в Игринском районе до 16 июля 2020 года. В ночь на 17 июля на Удмуртией прошел ураган, который повалил священное дерево.

Чёртово дерево. Фото: Алла Долганова

Черная сосна была одним из объектов природы, вошедших в топ-100 достопримечательностей республики конкурса «ДаУР».

По рассказам старожилов, древние удмурты считали ее священной и верили, что она способна избавить от болезней. Дерево засохло много лет назад, но до 2020 года все равно притягивало туристов.

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