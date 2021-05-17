«Лучше было на паровом двигателе!»: поезд, в котором певица Лолита ехала в Ижевск, сломался

Лолита едет в Ижевск. Скрин с видео

Известная певица Лолита застряла на пути в Ижевск, где у нее сегодня вечером должен пройти концерт. Фирменный двухэтажный поезд сообщением Москва-Ижевск сломался.

«Что такое здоровый образ жизни знаете? Это когда поезд поломался, в 8 утра встал, и минут 50 уже все гуляют. И неизвестно, когда нам пришлют следующий локомотив вместо поломанного, чтобы доехать до Ижевска», - рассказывает певица у себя в «Инстаграме».

Поезд сломался на станции Кизнер.

«Вот он внутренний туризм! – ехидничает Лолита. – Мы знать не знали, что есть такой Кизнер. Спасибо, что в нашем локомотиве сломалась электроника, которую никто починить не может. Все-таки лучше было на паровом двигателе. Ни электричек, ничего здесь нет, зато все дышат воздухом!».

Перед этим певица показала, что обычно она берет с собой на гастроли. В ее чемодане косметичка, приборы для лица и шеи, гель для ног, ложка для обуви, запасная обувь, спортивный костюм, нижнее белье. Еще рассказала, что теперь она постоянно ходит в темных очках, потому что они подключены к ее мобильному телефону.

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