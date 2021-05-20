Видео сотрудников МЧС из Удмуртии набрало почти 2.5 миллионов просмотров в TikTok

Ролик удмуртских пожарных понравился почти 200 тыс. пользователей, Фото: скриншот видео
Сотрудники МЧС из Удмуртии поделились трогательным видео в своем аккаунте в TikTok (ТикТок): местная жительница наливает воду уставшему спасателю. За два дня ролик набрал почти 2.5 миллионов просмотров и 191.7 тысяч «лайков».
«Сегодня был тяжелый день у пожарных Удмуртии. Спасибо населению за понимание и помощь», — написали в описании к видео сотрудники.
В комментариях пользователи пишут слова благодарности спасателям.
«Храни вас господь Бог! Спасибо вам за вашу работу!» — пишет пользователь Елена.
«Храни вас Бог! Добра и здоровья вам! Вы настоящие мужчины!» — выражает поддержку ещё одна пользовательница социальной сети.
Ролик был снят 17 мая во время тушения пожара на окраине Ижевска. В тот день на вызов по ул. Киварская прибыли 24 человека. К приезду сотрудников противопожарной службы открытым пламенем горели жилой и нежилой дома, хозпостройки на двух участках. Вызов поступил в 11:33 минуты. Открытое горение удалось остановить в 13:25 минут.
«Хочу обратить внимание на жаркую погоду и порывистый ветер. Благодаря правильным и своевременным действиям соседей, жителей, которые участвовали в тушении травы, удалось предупредить дальнейшее распространение пожара», - подчеркнул полковник внутренней службы Андрей Блинов.
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