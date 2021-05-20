Пожар в нацпарке «Нечкинский» в Удмуртии ликвидирован

Лесной пожар в нацпарке Удмуртии ликвидирован Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

20 мая утром пресс-служба МЧС сообщила, что пожар в национальном парке «Нечкинский удалось потушить. Напомним, что лес горел почти трое суток. Рядом находились населенные пункты населенным пунктам д. Поваренки и д. Сидоровы Горы. Их удалось отстоять.

«Пожарные Удмуртии сосредоточили максимальное количество сил и средств на первоочередном обеспечении жизнедеятельности населения, проведению аварийно-спасательных работ и ликвидации очагов пожара, чтобы не допустить возгорания жилых домов», — говорится в сообщении пресс-службы.

В результате лесного пожара, пострадали пасека, баня и омшаник, находившиеся в лесу.

Из-за жары и ветра пожар распространился на лес национального парка. Так как огонь был верховный, создавалась угроза жизни пожарным и спасателям.

Напомним, сообщение о пожаре поступило 17 мая. Из-за ветра и жаркой погоды огонь распространился на национальный парк. Прокуратура начала проверку по факту воспламенения. Возможно, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем.

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