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Происшествия17 мая 2021 13:49

Два дома и хозпостройки сгорели на окраине Ижевска

На место выезжали сразу 24 человека
Инга Коган
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24 человека тушили пожар в Ижевске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

24 человека тушили пожар в Ижевске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Днем 17 мая на окраине Ижевска, на ул. Киварская сгорел частный жилой дом. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, вызов поступил в 11:33.

К приезду пожарных горели открытым пламенем жилой и нежилой дома, а также хозпостройки на 2 участках.

Главная задача пожарных была не допустить распространения огня на соседние строения. Для тушения пожара были проложены 2 магистральные линии от водоема. Открытое горение ликвидировано в 13:25.

«Хочу обратить внимание на жаркую погоду и порывистый ветер. Благодаря правильным и своевременным действиям соседей, жителей, которые участвовали в тушении травы, удалось предупредить дальнейшее распространение пожара», - подчеркнул полковник внутренней службы Андрей Блинов.

Причины пожара устанавливаются.

Ранее стало известно, что в микрорайоне «Липовая роща» загорелась сухая трава.

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