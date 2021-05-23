Погода на неделю: тепло и дожди обещают синоптики в Ижевске

Что ожидает жителей Ижевска на улице в ближайшую неделю? Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Неделя начнется с дождливой погоды, но к выходным потеплеет.

Что приготовила последняя неделя весны - узнаете ниже.

24 мая, в понедельник, будет небольшой дождь. Дневная температура достигнет +23 градусов, ночная опустится до +15°С. Максимальная скорость ветра - 4,3 м/с.

Во вторник, 25 мая, погода будет также дождливой. Днем температура опустится до 19 градусов тепла. Ночью прохладнее - до +12. Северный ветер будет дуть со скоростью 3,4 м/с.

26 мая ожидается облачная с прояснениями погода. Днем столбик термометра поднимется до +20 градусов, ночью - до +13. Северо-западный ветер подует со скоростью 3,8 м/с.

В четверг будет также облачная с прояснениями погода. Днем температура достигнет отметки +20, а ночью до +14. Максимальная скорость северо-западного ветра достигнет 1.1 м/с.

В пятницу, 28 мая, ждем облачную погоду. Дневная температура поднимется до +24, ночная - до +23. Северо-западный ветер до 1.7 м/с.

Суббота будет облачной и пасмурной - до +24 днём и до +22 ночью. В воскресенье ситуация не изменится - также облачно. Температура достигнет +21, а ночью похолодает до +19. Ветер Западный, 2.6 м/с.

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