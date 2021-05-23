Кино о моржихе, дворнике и Чайковском: ТОП-5 фильмов, снятых в Удмуртии

Рассказываем о последних фильмах, снятых в Удмуртии, Фото: Трейлер фильма "Чайковский. Русский гений"

Удмуртию можно смело назвать кино-республикой. Здесь снимали картины от великой классики до документального фильма про моржиху. Это и первое звуковое кино «Путевка в жизнь», часть сцен которого снимали в Сарапуле. Любимый фильм Иосифа Сталина «Волга-Волга» также частично снимали в Удмуртии. Кино из республики продолжает радовать зрителей не только российских, но и мировых кинотеатров.

ФИЛЬМ ПРО ДВОРНИКА-ХУДОЖНИКА

Фильм о дворнике попал в программу Международного фестиваля Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Семен Бухарин - школьный дворник из Ижевска. Он радует картинами на дорогах из снега не только детей, но и жителей города. В этом году мужчина выиграл 3 миллиона рублей на федеральном шоу. А режиссер Ирина Андреева сняла документальный фильм «Художник Семен Бухарин». Картину отобрали для конкурсной программы международного фестиваля Sensus в Санкт-Петербурге.

ФИЛЬМ О МОРЖИХЕ ИЗ ЗООПАРКА

Фильм вышел в широкий прокат по всей стране

Фильм «Несейка. Младшая дочь» (6+) рассказывает о моржихе из ижевского зоопарка. В ленте показана история спасения Несейки и как живут её сородичи сейчас. На создание картины ушло 6 лет. В ижевском зоопарке съемки длились с утра и до вечера. Премьера ленты прошла 24 октября на телеканале «Россия-Культура» (16+).

ФИЛЬМ О ЧАЙКОВСКОМ

Большую часть картины снимали в Воткинске, фото: музей-усадьба Петра Ильича Чайковского

Фильм «Чайковский - Русский гений» сняли в Воткинске, в усадьбе композитора, где он провел своё детство. Как рассказали создатели фильма, лента на две трети посвящена этому периоду жизни музыкального мастера. В ленте сняли не только главные актеры России, но и актеры из Удмуртии.

АНИМАЦИОННЫЕ ФИЛЬМЫ ОТ ШКОЛЬНИКОВ

Всего на фестивале участвовали более 500 фильмов, Фото: скриншот фильма

Подрастающее поколение не отстает от кино-тенденций Удмуртии. Две анимационные работы из Глазова приняли участие в международном фестивале. Фильмы детей «Секрет счастья» и «Билет на самолет» поучаствовали в двух номинациях - анимация и игровое кино.

КОРОТКОМЕТРАЖКА В ТРАМВАЕ

Съемки проходили 10 дней по 20 часов, Фото: Сергей Курбатов

Короткометражный художественный фильм «Роль» частично снимали в ижевском трамвае. Картина длится 23 минуты и повествует о непростых отношениях в семье. Съемки длились 10 дней, но работали по 20 часов. В главных ролях снялись Михаил Солодянкин (Русский драматический театр), Катерина Саитова (Русский драматический театр), Арина Смирнова (театр «Птица»).

Напомним, недавно в Удмуртии заработала студия кинопроизводства. Команда будущих режиссеров уже начала работу над съемками первого удмуртского фильма ужасов.

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